BBB23: web aponta racismo após Bruna chamar Fred de “urubu de luto”

Na madrugada deste sábado (25/2), a participante do BBB23 Bruna Griphao se referiu ao concorrente Fred Nicácio como “urubu de luto”. Em conversa com Sarah Aline, a atriz desabafou e afirmou que o médico sempre faz tudo parecer ser sobre ele. Nas mídias sociais, internautas apontaram racismo no termo usado pela sister.

“Talvez, o Fred tinha outra percepção da Tina, porque ela não abria para a gente o que abria para ele. […] Independentemente [disso], quem sou eu para julgar. A gente trouxe o termo ‘urubu de luto’, porque rola isso muito na vida. Tudo o que acontece é sobre ele”, afirmou Bruna.

Ela continuou a fala e deu exemplo de uma situação da última semana: “Na prova do líder, em vez de falar: ‘Parabéns, Black; parabéns, Aline’, o Tadeu saiu e [a fala de Fred] foi ‘Caraca. Eu fiz 13 horas’. Não é sobre você. É sobre o Black e a Aline. Essas coisas são chatas. Eu trouxe isso para o Fred no quarto. É a história dele, às vezes. É uma coisa que ele tem. É sobre ele [próprio]”, continuou Bruna.

Após a fala de Griphao, internautas apontaram racismo no termo usado por ela. “‘Urubu de luto’. Que decepção, Bruna. Eu era 100% Fred. Agora sou 500%. Que triste e nojento é o racismo”, escreveu um usuário do Twitter. “Agora, é liberado racismo? Espero que o programa se posicione”, cobrou outro.