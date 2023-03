BBB23: web declara vitória de Amanda após assédio de Cara de Sapato

Se depender dos fãs de Amanda Meirelles, a sister será a campeã do BBB23! Na web, internautas subiram a tag “Amanda campeã” após os assédios que MC Guimê e Cara de Sapato cometeram contra Dania Mendez durante a festa do Líder dessa quarta-feira (15/3).

Acontece que os internautas e agora ex-apaixonados por um possível namoro entre Amanda e Sapato ficaram decepcionados com a atitude do lutador em relação à nova participante do programa.

frame-MC-Guimê-Dania-Mendez

MC Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

MC Guimê dá tapa na bunda de Bruna GriphaoReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

Internautas apontam que MC Guimê tentou dar selinho em Bruna quando ela brigava com eleReprodução

frame-Cara-de-Sapato-Dania-Mendez

Sapato tenta beijar Dania Mendez mesmo ela pedindo que ele pare

Durante a festa do Líder, Sapato deixou a moça desconfortável ao forçar abraços e beijos, e chegou a imobilizar a mexicana na cama de um dos quartos. MC Guimê, por sua vez, passou a mão diversas vezes no bumbum de Dania, sem a sua autorização.

No Twitter, internautas afirmaram: “O shippe morreu / Amanda campeã”. “Quase 5 da manhã para dizer: Amanda campeã”, afirmou a influencer Stéfani Bays.