Prefeitura promoveu curso de capacitação para profissionais da educação

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Educação, promoveu na sexta-feira (05) um curso de capacitação para cerca de 200 servidores da Educação Infantil (dentre cozinheiras escolares e auxiliares de serviços gerais), com o tema “O Cuidado com o Ambiente Escolar” em duas palestras no turno matutino e vespertino, respectivamente.

Na ocasião, foram abordados tópicos relevantes para o trabalho desses profissionais, incluindo resolução de problemas, aproveitamento integral de recursos e equipamentos. Houve também espaço para compartilhamento de experiências e desafios. No encerramento, os auxiliares de serviços gerais foram homenageados e receberam uma lembrança, além dos cumprimentos da equipe pedagógica, que registrou suas contribuições.

A capacitação destacou a mensagem de que todos são educadores, indo além da simples formação profissional. O curso foi ministrado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico Escolar (NAPES).

