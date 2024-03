BBB24: Fernanda conta que foi abandonada pelo ex-namorado

Neste sábado (9/3), viralizou na web uma conversa entre Fernanda e Giovanna Pitel no BBB24. A confeiteira comentava com a amiga sobre um relacionamento que não deu certo e explicou que o namorado a largou “do nada”. “Chegou pra mim e falou: “tô indo embora’”, disse.

“Falou: ‘Já arrumei as coisas do apartamento, já chamei um frete pra levar suas coisas e eu tô indo embora’. E foi”, relembrou a situação com um olhar triste.

Em seguida, a sister deu detalhes da relação: “Ele me levava pros lugares, a gente trabalhava junto, a gente tinha lazer, a gente dançava, a gente ia pra praia, a gente se divertia”.

Atenta, mas em silêncio, a assistente social prestava atenção ao desabafo da amiga. “A gente pagava as contas sempre na parceria, no sufoco. Eu podia pegar todos os trabalhos que vinham pela frente, que ele me apoiava, tava comigo em tudo. Era foda! Mas do nada, chegou pra mim e disse: ‘Tô indo embora’”, ressaltou.

Fernanda não chegou a dizer quem era o mocinho e nem se era o pai de um dos seus filhos. Ela é mãe de Marcelo, de 11 anos, e de Laura, de 5. Atualmente, namora Márcio Greg, preparador físico.

Nos comentários, internautas saíram em defesa da Loba, como ela mesmo se classifica, ao se identificar: “Tô passando exatamente por isso. A diferença é que o meu me mandou embora com a bebezinha”, “Isso aconteceu comigo, muito parecido a história”, “Dá pra perceber que ela é uma mulher que já sofreu grandes decepções. Acho que por isso ela é tão dura” e “Por isso ela é assim, às vezes nem é maldade, é defesa”.

