Davi apaga pedido de desculpas e fotos recentes com Mani Reggo

Davi Brito apagou as fotos mais recentes que tinha com a ex-namorada Mani Reggo em seu perfil no Instagram. O campeão do BBB 24 também excluiu o pedido de desculpas, no qual pedia para a cozinheira dar uma nova chance ao relacionamento deles.

A situação está repercutindo bastante desde que o motorista de aplicativo saiu do reality show. Na última terça-feira (23/4), durante gravação do Altas Horas, programa da TV Globo, Davi confirmou o fim do relacionamento com Mani Reggo.

“Não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque. E até minha própria ex-namorada [Mani Rego], ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo”, afirmou o rapaz.

“Eu conversei com ela [Mani], expliquei o que estava acontecendo na minha vida e falei: ‘Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida’. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura”, completou.

Mani Reggo também desabafou, nas redes sociais. “Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito.”

Davi teria se revoltado ao descobrir que Mani Rego estava famosa Davi Brito, campeão do BBB 24, está envolvido em uma grande polêmica com a ex-namorada Mani Reggo. Mesmo milionário, o participante teria se revoltado ao sair do confinamento e visto que a cozinheira estava famosa, apontando que ela se aproveitou do sucesso dele.

Segundo o portal LeoDias, Davi criticou as atitudes de Mani nas redes sociais: “Você nunca gostou de ser filmada, agora quer ficar famosinha às minhas custas?”, teria questionado ele. Além disso, também fez uma ameaça: “Se você acha que você vai se promover em cima de mim, você não vai!”.

Desde então, Davi terminou o relacionamento com Mani Rego. Imediatamente após a discussão, ele, que tratava Mani dentro do programa como amor e esposa, passou a dizer que estava “apenas conhecendo” a baiana.