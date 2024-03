BBB24: Pitel bate recorde, vence a Prova do Anjo e está imune

Na tarde deste sábado (23/3) aconteceu mais uma Prova do Anjo no BBB24. Todos os brothers e sisters participaram da disputa, que garantirá uma imunidade para o vencedor, com exceção da líder Giovanna. E quem levou a melhor foi Pitel.

O tempo recorde de conclusão da prova da sister surpreendeu até o apresentador Tadeu Schmidt. “Nem nos nossos testes fizemos um tempo tão bom”, narrou ele.

Para o almoço do anjo, Pitel escolheu Fernanda, Giovanna e Leidy. Já para o castigo, a sister optou por Isabelle e Matteus.

A Prova do Anjo A prova foi disputada em três etapas e consistia em encontrar algumas peças perdidas entre os ambientes quarto, pool party e cozinha. Cada participante deveria apertar um botão no início da prova para acionar o cronômetro.

No primeiro ambiente, eles tiveram que encontrar algumas peças e precisaram montar um quebra-cabeças. No segundo ambiente, eles deveriam encontrar três latinhas e colocar no expositor amarelo. No terceiro ambiente, eles procuraram quatro garrafinhas para colocar no expositor azul.

Ao fim da disputa, eles deveriam apertar o botão que pausa o cronômetro. O brother ou sister que concluísse a prova corretamente em menor tempo, venceria a disputa.

A primeira a realizar a prova foi Isabelle. A sister concluiu a dinâmica em 04.01.184, mas acabou desclassificada por não montar o quebra-cabeças corretamente. Cunhã ainda atrasou o andamento da prova em mais de uma hora depois de destruir parte do cenário.

Leidy Elin foi a segunda e completou a Prova do Anjo com um tempo de 07.46.008. Beatriz foi a terceira, mas também foi desclassificada, após cometer o mesmo erro de Isabelle e deixar uma peça do quebra-cabeça para fora. Lucas Buda foi o quarto com um tempo de 05.40.712.

Matteus foi o quinto brother a disputar a prova, finalizando a dinâmica com um tempo de 06.56.342. Na sequência, Davi iniciou a prova mas montou o quebra-cabeças errado e também terminou desclassificado. Em seguida, foi a vez de MC Bin Laden, que concluiu a prova com um tempo de 05.19.488.

A oitava participante foi Fernanda, que concluiu a dinâmica em 04.53.028. Pitel foi a penúltima sister a disputar a Prova do Anjo, encerrando em 03.32.966. A última foi Alane que, assim como Davi, montou o quebra-cabeças errado e foi desclassificada da disputa.