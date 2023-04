Sonia Abrão defende Bruna após surto no BBB23: “Não vi nada de errado”

Sonia Abrão resolveu falar sobre o BBB23 no A Tarde é Sua desta quinta-feira (13/4). A apresentadora tomou partido e defendeu Bruna Griphao após a confusão que a sister teve com Cezar Black, acusando-o de machismo.

“Realmente, foi uma coisa muito séria. Você vê nitidamente que as pessoas estão descontroladas. Eu não vi nada errado no que a Bruna falou, ela estava jogando a mais pura verdade na cara do Black”, declarou.

Em seguida, Sonia Abrão criticou a postura do brother nos últimos dias. “Ele criou teoria da conspiração com a Larissa, ele garante que ela recebeu informações e instruções para entrar na casa com o objetivo de desestabilizar ele e outras pessoas. Ele começou a plantar na cabeça de todo mundo”, disse.

Apesar do apoio, a apresentadora criticou a postura de Bruna. “Ela pegou pesado no tom, ela está descontrolada, ela perde o fôlego de tão indignada que ela está. Não precisava chegar a esse topo de coisa”, pontuou.