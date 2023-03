Bebê tem o braço quebrado durante parto em Salvador; pais alegam erro médico

Um recém-nascido teve o braço quebrado durante o parto na última quinta-feira (16), na Maternidade Albert Sabin, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Os pais acreditam que o caso tenha sido um erro médico.

De acordo com Lucas Pereira, pai do pequeno Arthur, o bebê chora noite e dia com dores, e não foi liberado do Hospital do Subúrbio, onde se encontra desde que foi transferido da maternidade.

“A médica informou que, na hora do parto normal, foi fazer uma manobra, porque Arthur estava com o cordão umbilical no pescoço, e ele não conseguia sair, e para adiantar o parto, ela puxou o bracinho dele e, acabou que quebrou”, relata. Segundo o pai da criança, no entanto, essa foi a segunda versão contada pela médica, que primeiro teria dito que o membro quebrou porque a mãe colocou muita força na expulsão do bebê de seu corpo.

A mãe de Lucas, que acompanhava o parto, notou que algo estava errado na mesma hora, quando o braço do bebê inchou. “Minha mãe disse que não viu cordão umbilical no pescoço em momento nenhum”, afirma.

Lucas conta ainda que, depois disso, a médica falou que estava se sentindo mal, mas continuou o procedimento. “Eu deduzi que se sentiu mal porque sabia que tinha quebrado o braço do meu filho”.

Agora, a família aguarda por um relatório médico que aponte as causas do ocorrido. Arthur nasceu saudável, com 3,5 kg e 50 centímetros.

Bebê com clavícula quebrada

O pai de Arthur aponta que uma mãe que dividia o quarto da maternidade com sua esposa passou por situação semelhante. No caso dela, o bebê teve a clavícula quebrada durante o parto. Não se sabe, no entanto, se a profissional de saúde ou se a equipe médica era a mesma que fez o parto de Arthur.

“É complicado. Os pais agora querem saber se é a mesma médica, porque se for, tem q abrir investigação contra ela”, diz Lucas.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), responsável pela unidade, informou que, “houve uma intercorrência durante o parto e, diante do fato, as condutas médicas necessárias para o caso foram adotadas”.

Segundo a Sesab, Arthur teve toda assistência necessária e deverá ter alta nesta segunda-feira (20).