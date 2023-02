Bell Marques agradece PMs: ‘Debaixo dessa farda, existe um ser humano’

O cantor Bell Marques fez uma homenagem à Polícia Militar nesta quarta-feira (22), durante o tradicional arrastão da quarta de cinzas, que marca o fim do Carnaval de Salvador. O coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da PM da Bahia, entregou um troféu ao artista depois.

O comandante acompanhava a passagem do trio no camarote da PM, em Ondina, quando Bell parou para destacar a importância do trabalho dos policiais para manter a festa.

“Eu quero lembrar a todos que debaixo dessa farda que eles vestem, existe um ser humano com coração. Parabéns, comandante! Vocês fizeram um Carnaval de paz para a nossa sociedade”, disse Bell.

Após o elogio do artista, subiram no trio o comandante-geral da PM, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, e o diretor do DPT, Edson Reis. Bell então recebeu o troféu Nossa Força, que representa o agradecimento da corporação às personalidades e instituições que contribuíram para o sucesso da folia.

O governador Jerônimo Rodrigues também recebeu o trófeu, depois, durante atendimento à imprensa no camarote. “É um ato simbólico que a nossa corporação oferece a quem engrandece a nossa instituição policial militar. O nosso muito obrigada governador, pelo reconhecimento à nossa tropa”, disse o comandante-geral.