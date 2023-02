Bell Marques fala sobre maratona no Carnaval aos 70 anos: ‘Se importam mais do que eu’ 

Aos 70 anos, Bell Marques fará 10 shows durante Carnaval 2023

Aos 70 anos, o cantor Bell Marques tem pique de sobra e arrasta multidões por onde passa. Ele começou sua maratona de 45 horas de folia nesta quinta-feira (16), com o Bloco da Quinta – focado no folião mais jovem.

No dia seguinte, antes de puxar o bloco Vumbora, Bell conversou sobre sua agenda de shows e as reações do público com a sua idade.

“É engraçado como só passei a olhar para essa questão dos 70 anos quando cheguei neles. Até os 69, ninguém falava da idade desta forma. As pessoas se importam mais do que eu. E é normal as pessoas se assustarem porque criou-se uma imagem de que a certa idade a gente precisa desacelar, se aposentar, deixar de fazer o que se gosta, e a vida segue. É como me vejo, o ‘jovem Bell Marques’”, disse ao Alô Alô Bahia.

Bell também comandará o Vumbora neste sábado (18). Domingo (19), segunda (20) e terça (21) o cantor também sai com o Camaleão. Já na quarta-feira (22), ele comanda o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas. Somando ainda as apresentações em três camarotes – Salvador, Brahma e Club – serão 10 shows em 7 dias, cerca de 45 horas de música. Assim, o artista quebrará seu próprio recorde em apresentações na folia baiana. ​​“Nem eu acredito”, brincou.

A atriz Bruna Marquezine

Foliã de carteirinha

Após curtir a Pipoca da Ivete e o Camarote Salvador no primeiro dia de folia, Bruna Marquezine marcou presença no badalado Bloco da Anitta nesta sexta-feira (17), no circuito Dodô (Barra-Ondina). A atriz de 27 anos apostou em um vestido curtinho decotado ,lilás e roxo, com o personagem Bob Esponja estampado. O Alô Alô Bahia conversou com a artista.

“Segundo dia do Carnaval de Salvador. Tô animada demais. Feliz demais. Eu amo esse Carnaval. Estava morrendo de saudade”, disse Bruna.

Comissão de frente

Thales Bretas desembarcou na capital baiana nesta sexta-feira (17) para o carnaval da cidade. O dermatologista chegou no circuito Barra-Ondina e foi direto curtir a segunda noite do Camarote Salvador. Ao Alô Alô Bahia, ele confessou que gostaria de ter prestigiado também o Expresso 2222 e o trio de Anitta, mas que não conseguiu por questões de logística. “Devia ter me programado com antecedência”, nos disse.

João Guilherme Silva e Schynaider Moura

Estreia na folia

O filho de Faustão, o também apresentador João Guilherme Silva, está de passagem pela capital baiana para curtir o carnaval de Salvador pela primeira vez. Ele marcou presença no Camarote Salvador nesta quinta-feira (17), acompanhado da namorada, a modelo Schynaider Moura.

“Curtir o Carnaval aqui era algo que eu sempre quis fazer. Estava muito animado, os planos atrasaram por conta da pandemia, mas estou aqui. E agora é para vir todo ano”, afirmou.

Hotel oficial

Marcelinho Sangalo toca com a banda da mãe, Ivete

De olho nele

Marcelinho Sangalo se apresentou ao lado da mãe, Ivete Sangalo, na abertura do Carnaval de Salvador. Tocando percussão, o jovem esbanjou simpatia em cima do trio. Além de percussão, Marcelo também toca outros instrumentos, como bateria, piano, baixo e guitarra.

Flor é filha de Bela Gil

Abertura oficial

A abertura oficial do Camarote Expresso 2222 foi um dos grandes destaques desta sexta-feira (17) de Carnaval em Salvador. Com sua característica hospitalidade, a família Gil reuniu amigos, parentes e convidados em uma verdadeira festa marcada pela mistura de ritmos e estilos. Como não poderia deixar de ser, quem marcou presença no espaço foi a cantora Flor Gil, que tem demonstrado cada vez mais que o talento vem de família.

“A retomada do Carnaval e do Expresso 2222 é muito importante, sou muito grata por poder viver esse momento. Estou muito animada pra curtir essa festa e atrações como Vitão, Carlinhos Brown, fora os artistas incríveis que vão passar aqui pelo Expresso 2222. Vou dar uma ‘palhinha’ no palco aqui também, então estou bem feliz”, reveloua neta de Gilberto Gil, anfitrião do espaço ao lado da esposa, a empresária Flora Gil.

Estamos ao vivo

Fotos: Elias Dantas, Jefferson Peixoto e Márcio Reis/ Alô Alô Bahia.