Belo fala pela 1ª vez após término com Gracyanne Barbosa

Belo abriu o coração e falou, pela primeira vez, sobre o término com Gracyanne Barbosa. O fim do casamento de 16 anos foi divulgado nessa quinta-feira (18/4) e trouxe à tona uma traição da musa fitness com o personal dela, Gilson.

“[Estou] muito triste, de verdade, com tudo isso que estão fazendo”, disse Belo em conversa, por mensagem, com o colunista Leo Dias.

Sem entrar em detalhes sobre a traição e o fim do relacionamento, ele finalizou com uma mensagem religiosa: “Deus sabe de todas as coisas”.

Belo e Gracyanne Barbosa estão separados Belo e Gracyanne Barbosa teriam colocado um ponto final no relacionamento, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL. Os dois estavam juntos há 16 anos.

Segundo o colunista, os dois terminaram a relação há cerca de oito meses, mas ainda moram na mesma casa. O cantor, no entanto, já estaria preparando sua mudança para outra casa, no Rio de Janeiro.

Fontes informaram ao colunista que Belo e Gracyanne não usam mais aliança. Eles, no entanto, seguem amigos.

O casal ainda não confirmou a informação em suas redes sociais, ou por meio de suas respectivas equipes. Em contato com o Metrópoles, a equipe de Gracyanne diz ainda não ter um posicionamento oficial do casal.

A reportagem tenta contato também com a equipe de Belo, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.

Gracyanne Barbosa diz que Belo saiu de casa, mas não descarta volta Após 16 anos juntos, Gracyanne Barbosa e Belo colocaram um ponto final na relação. Em entrevista ao Leo Dias, a influencer, que afirmou que teve um caso com seu personal durante o casamento, contou que o cantor saiu de casa e não descartou a possibilidade de uma reconciliação.

“Eu o amo muito, mas ele está se mudando agora de casa”, contou Gracyanne ao jornalista. Questionada sobre uma possível volta, a musa fitness respondeu: “Onde existe amor, existe chance. Mas a gente precisa de um tempinho, eu acho”.

Segundo o jornal Extra, Belo não desconfiava da traição e já até chegou a treinar com a esposa e o personal apontado como pivô da separação.

Apesar de não desconfiar do caso, Belo descobriu a traição há alguns meses, porém, quis dar mais uma chance ao casamento. Vale destacar também que a decisão de separação teria partido de Gracyanne.

Em janeiro deste ano, Belo falou sobre sua relação com a musa fitness e afirmou que não pretendia se separar tão cedo. “Sou completamente apaixonado pela minha mulher e espero que, assim como a escolhi e escolho todo dia para o resto da vida, ela também tenha me escolhido”, declarou à época.

O pivô, Gilson de Oliveira tem quase 3 mil seguidores no Instagram, onde posta seus treinos e rotina de exercícios diários. Ele ainda publica fotos com a família e em várias praias do Rio de Janeiro. Entre as publicações de Gilson, chama a atenção uma foto com Gracy. “Treinão de ombro com a melhor, Gracyanne Barbosa! Só ela não faz cara de desespero”, escreveu o rapaz na legenda.Ao Leo Dias, Gracyanne contou como se deu o início da relação com o personal. “Eu conversei com a Gracyanne e ela me confirmou que teve um caso extraconjugal. Eu perguntei quem era e ela falou que é uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela”, disse o colunista.