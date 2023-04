Benjamim Back revela surpresa após demissão do SBT: “Não entendi bem”

Últimas notícias Distrito Federal

Moraes nega pedido de liberdade e Anderson Torres segue presoDefesa de Torres havia entrado, pela quarta vez, com pedido de liberdade. PGR chegou a ser a favor de Torres, mas Moraes negou

Celebridades

Condenada por tortura, Verônica Costa pede ajuda para provar inocênciaA vereadora carioca foi condenada a 10 anos de prisão por torturar o marido, Márcio Costa, com a ajuda de seus familiares

Futebol ETC

Internet explode contra a contratação de Cuca pelo TimãoQuando era jogador do Grêmio, em 1987, Cuca foi condenado pela Justiça suíça por ter estuprado uma jovem de 13 anos

Na Mira

Criança de 12 anos é esfaqueada enquanto jogava bola na porta de casaMenino jogava bola com outros dois amigos quando recebeu a facada nas costas. O autor é um homem não identificado, que segue foragido

Brasil

Pensão de ciclista atropelado por ex-mulher de prefeito sobe de R$ 98 para R$ 3,3 milJustiça determinou que o novo valor da pensão seja pago entre a ex-mulher do prefeito de Bertioga e a empresa do chefe do Executivo