Betfair Exchange: entenda como funciona a bolsa de apostas

A Betfair Exchange revolucionou o mundo de apostas esportivas e dos sites de apostas, especialmente para os jogadores com espírito competitivo. Afinal, ela basicamente criou uma nova maneira de apostar.

Entenda aqui como essa bolsa de apostas funciona e como pode fazer para aproveitá-la ao máximo. E, se ainda não tem uma conta na plataforma, aproveite o código promocional Betfair ao cadastrar-se.

Quais são os bônus disponíveis para a Betfair Exchange? A Betfair Exchange trouxe uma mudança significativa na forma de fazer apostas de muitos jogadores. Com uma bolsa em que é possível apostar contra outros usuários da plataforma, ela criou um elemento de competitividade que não havia sido visto antes no segmento.

Atualmente, ao cadastrar-se no site, os novos usuários contarão tanto com um bônus de boas-vindas para apostas esportivas quanto uma oferta especial da Betfair Brasil.

Veja, a seguir, as promoções mais interessantes desse site de apostas:

Bônus de boas-vindas para o Betfair Exchange: ganhe de volta até R$ 200 na Betfair Exchange. Bônus de boas-vindas para a Betfair Esportes: faça o primeiro depósito com Pix e ganhe bônus de 100% até R$ 200. Bônus de boas-vindas para o Betfair Cassino: ganhe bônus até R$ 1.200 + 35 giros grátis. Segure esta Bolada: teste seus conhecimentos e concorra a até R$ 5.000 em dinheiro. As promoções e ofertas acima foram escolhidas pelo nosso time editorial. Não apenas estão sujeitas a modificações, conforme a vontade do site de apostas, como possuem também requisitos próprios.

Assim, visite a página de promoções no Betfair site e leia os Termos e Condições (T&Cs) de cada uma. Desse modo, poderá conhecer todas as regras e requisitos aplicáveis antes mesmo do Betfair cadastro.

A Betfair Exchange funciona como uma bolsa de valores, mas de cotações esportivas O que é a Betfair Exchange? Já mencionamos algumas vezes neste artigo que a Betfair Exchange é uma bolsa de apostas. No entanto, você pode estar se questionando o que isso significa e sobre como a Betfair Exchange funciona. De forma geral, é como uma bolsa de valores financeiros, mas com cotações no lugar de ações de empresas.

O interessante dessa bolsa é que essas cotações não estão restritas a eventos esportivos. Na Exchange, você pode encontrar também premiações resultados de eleições políticas em diferentes países, entre outros eventos variados.

A diferença entre a bolsa de aposta Exchange e das apostas tradicionais é simples de entender. Ao invés de apostar contra a casa, a plataforma lhe permite apostar contra outros usuários. Ou seja, os apostadores fazem o chamado “trading”, negociando odds e apostando a favor ou contra resultados específicos.

Essa bolsa de apostas Exchange Betfair atrai muita atenção porque elimina a margem do agente de apostas. E isso acaba oferecendo oportunidades mais interessantes para os mercados disponíveis. Contudo, há uma taxa que o ganhador deve pagar à casa de apostas, sendo considerada uma comissão sobre a vitória.

Em suma, a Betfair Exchange é das melhores plataformas de apostas do mundo. E dá para curtir sem medo, afinal a Betfair é confiável.

Como funciona a Betfair Exchange? O potencial de ganhos nessa bolsa de apostas Exchange é maior do que nas apostas tradicionais. No entanto, o interessante da bolsa de aposta é a maneira como você faz o palpite.

Essa plataforma lembra a bolsa de valores brasileira. A diferença é que, ao invés de negociar ações de empresa, estará negociando cotações de mercados de apostas. Os clientes, portanto, podem fazer palpites uns contra os outros ao invés de apostar contra a casa.

Você pode apostar a favor de um resultado, ou seja, “back”, ou contra ele, ou seja, o “lay”. Ao indicar um resultado, você informa um preço (cotação) no evento. Para a aposta ser concluída, entretanto, é preciso encontrar outro apostador que concorde com o valor que você apresentou.

Para entender a Betfair Exchange como funciona, pense num jogo entre time A e time B. Imagine que você apostou a favor da vitória do time A em um mercado 1×2, tendo encontrado alguém que apostou contra. Se o time B perder ou empatar do resultado da partida, seu palpite será vitorioso e o outro apostador lhe pagará.

Ou seja, essa bolsa de aposta é diferente do tradicional que os sites de apostas oferecem. Nas casas de apostas, aposta-se apenas a favor daquele resultado e contra a própria plataforma. Os apostadores precisam encontrar mercados que despertem o interesse de outros jogadores também. Além disso, devem concordar com o preço a ser pago, em caso de derrota.

Na bolsa da Betfair Brasil, o apostador pratica o chamado trading esportivo As vantagens da Betfair Exchange As vantagens da bolsa de apostas Exchange já foram mencionadas aqui algumas vezes. A primeira delas é que os odds são acima da média do mercado, superando sites de apostas tradicionais. Você define as suas próprias cotações e torce para alguém apostar nelas também.

Além disso, a liberdade com mercados é muito maior. Como você pode apostar contra outros usuários da plataforma, não fica restrito aos mercados de eventos tradicionais. Ao mesmo tempo, pode escolher suas próprias cotações.

Os palpites feitos na Exchange Betfair contam também com cash out. Assim, pode fechar seus bilhetes e recolher os ganhos potenciais antes mesmo do resultado. A plataforma não limita o número de apostas em aberto.

As desvantagens da Betfair Exchange As desvantagens de Betfair Exchange como funciona é exatamente o fato de que ela depende da participação dos apostadores. Suas apostas só são feitas quando outro apostador aceita as cotações que você colocou. Por esse motivo, há a possibilidade de não encontrar nenhum odds compatível. Porém, caso a plataforma não consiga concluir sua aposta, o palpite é devolvido.

Outra desvantagem da bolsa de apostas Exchange é que você terá que pagar uma taxa em caso de ganhos. O valor é variável e deve ser consultado diretamente do site Betfair Brasil. Ela é, no entanto, mais baixa do que a margem dos sites de apostas tradicionais.

Por fim, o último ponto negativo é que as cotações na Exchange Betfair são complexas para novos apostadores. É indicado que você faça o curso disponibilizado pela própria plataforma antes de começar a apostar nela.

Como criar uma conta na Betfair Exchange: passo a passo Os pontos listados acima são subjetivos e foram escolhidos com base na opinião do nosso time editorial. No entanto, o tópico de registro na Betfair Brasil é bem objetivo.

O processo de cadastro é muito rápido e precisa ser feito uma única vez, seja para as apostas tradicionais ou para a bolsa de aposta Exchange. Então, confira o passo a passo abaixo:

Primeiramente, acesse o site oficial da Betfair Brasil. Em seguida, clique em “Abrir Conta” e preencha o formulário de registro com os detalhes solicitados. Estabeleça limites e ative as ferramentas de proteção de conta. Se quiser, insira o código promocional para ativar o bônus. Por fim, finalize o cadastro clicando em “Abrir Conta”. Para poder se registrar nesse site de apostas, é preciso ter mais de 18 anos e concordar com os Termos e Condições. Leia todas as regras atentamente e evite problemas no futuro.

Não se esqueça, também, de passar pelo processo de verificação de identidade antes de efetuar um levantamento no site Betfair.

Como depositar e sacar na Betfair Exchange? Apesar da Exchange Betfair ser diferente dos outros sites de apostas, os métodos de depósito e saque são os mais comuns do mercado. Você pode adicionar fundos e ativar bônus com métodos de pagamentos tradicionais. Dentre as opções aceitas estão:

AstroPay Card Boleto bancário Cartão de crédito Carteiras digitais (Pay4Fun, Neteller, Skrill, ecoPayz e MuchBetter) Pix Transferência bancária Além disso, outro ponto importante do Betfair site é que a maioria das opções de depósitos são válidas para saques. Verifique os valores e a lista completa na própria bolsa de aposta Exchange.

Plataforma de Exchange da Betfair é fácil de usar e muito segura Conclusão: vale a pena apostar na Betfair Exchange? O site Betfair traz uma gama de opções de apostas esportivas sem igual. E com a bolsa de aposta Exchange, a experiência se torna única. Você pode criar suas próprias cotações em mercados específicos e contar com uma liberdade ainda maior.

Os métodos de pagamento são variados, atraindo diferentes tamanhos de orçamentos para a plataforma. Como as taxas pagas são abaixo das margens médias dos sites de apostas, torna-se uma escolha interessante no mercado.

Por fim, vale a pena apostar na Exchange Betfair especialmente se você tem um espírito competitivo e quer testar seus conhecimentos contra outros apostadores. Lembre-se de fazer o curso, aprender as regras e ativar o bônus de boas-vindas com o código promocional.

Tire suas dúvidas sobre Betfair Exchange Agora que sabe como a Exchange Betfair funciona, pode fazer seus palpites nela. Mas, se tiver sobrado alguma dúvida, veja se não consegue encontrar sua resposta abaixo.

Betfair Exchange, o que é? No Betfair site, você encontrará a bolsa de aposta Exchange. Ela é uma plataforma de trade com cotações de apostas em que você faz palpites a favor ou contra determinados resultados e compete com outros apostadores.

Como funciona a Betfair Exchange? Na bolsa de apostas Exchange Betfair, você pode apostar “a favor”, “back”, de um evento ou contra, “lay”. Você dá o valor da sua cotação e outro apostador interessado faz o palpite no oposto. Finalizada a transação, pode fazer o cash out ou aguardar o resultado final. Com uma aposta vencedora, pagará uma pequena taxa ao site.

Qual a diferença entre o Betfair Exchange e a Betfair Esportes? A diferença entre Exchange Betfair como funciona e a Esportes é simples. Na primeira, você aposta contra outros usuários e na segunda é contra a própria casa de apostas. Além disso, na Exchange, os odds são decididos de comum acordo entre os usuários.

Quanto a Betfair Exchange cobra? A taxa da Exchange Betfair varia conforme os ganhos da sua aposta. Confira os valores individuais no próprio site Betfair Brasil.

Qual é o valor mínimo para apostar na Betfair? O site Betfair aceita apostas de pequeno valor na Betfair Esportes e a partir de R$ 5 na Betfair Exchange. Verifique o valor mínimo da aposta no caso de bônus ou promoções específicas.

