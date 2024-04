Bianca Comparato e Rafaella Caniello confirmam namoro: “Amor infinito”

Reprodução/Instagram @rafaellacaniello

1 de 1 Foto preta e brtanca de Bianca Comparato e namorada, Rafaella Caniello – Foto: Reprodução/Instagram @rafaellacanielloMeses após o fim eo seu namoro com Alice Braga, Bianca Comparato está vivendo um novo amor. Na madrugada desta quarta-feira (24/4), a designer paulista Rafaella Caniello confirmou o relacionamento, que já era alvo de rumores, com uma publicação romântica no Instagram.

Nela, as Rafaella e Bianca Comparato aparecem juntinhas em uma foto em preto e branco. “Dia 24 é um dos nossos tantos dias. Infinitos sejam eles com você”, escreveu Rafaella, indicando que dia 24 é especial para a relação das duas. O post também conta com um vídeo de Bianca dirigindo, enquanto é filmada pela namorada.

Nos comentários, a atriz, que participou recentemente de Grey’s Anatomy, se declarou.

“Infinitos sejam. Você é meu caminho”. A artista ainda repostou nos Stories e escreveu: “Meu amor infinito”.

Bianca Comparato em Grey’s Anatomy Foto: Reprodução

