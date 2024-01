Após 7 anos, Beca Milano se despede do SBT: “Momentos inesquecíveis”

Nesta quarta-feira (24/1), Beca Milano se despediu do SBT após 7 anos. A saída da chef confeiteira acontece depois da demissão de seu marido, Fernando Pelegio, dispensado o da emissora de Silvio Santos no ano passado, quando completou 43 anos de serviços prestados. “Momentos inesquecíveis”, escreveu numa publicação no Instagram.

“Durante todos estes anos, todas as vezes que cheguei na Anhanguera e vi o símbolo do SBT, agradeci a Deus por estar ali. E hoje, com a mesma emoção e o mesmo sentimento de gratidão me despeço desta casa onde fui muito abençoada e vivi momentos inesquecíveis”, disse.

Beca seguiu seu desabado enaltecendo o canal: “Conseguimos transmitir uma mensagem de amor que alcançou não apenas milhares de lares brasileiros, mas ecoou pelo mundo. Ao ser jurada do Bake Off Brasil: Mão na Massa e revelar todos os segredos das receitas no Bake Off Brasil: A Cereja do Bolo, não apenas degustei sabores incríveis, mas também provei a amizade e a colaboração de uma equipe extraordinária”.

Milano ainda deixou claro que segue grata e que o SBT foi muito importante na sua história. “O respeito e a gratidão que carrego por esta casa que me acolheu são imensuráveis. Expresso minha profunda GRATIDÃO a todos que estiveram ao meu lado nesta jornada. Agradeço por cada risada, por cada desafio superado e por cada conquista compartilhada. Amo vocês mais do que palavras podem expressar”, destacou.

Beca Milano, jurada da 8ª temporada do Bake Off Brasil

Beca Milano, jurada da 8ª temporada do Bake Off Brasil SBT/Lourival Ribeiro

Nadja Haddad, Beca Milano e Giuseppe Gerundino com bolo temático da 8ª temporada do Bake Off Brasil

Nadja Haddad, Beca Milano e Giuseppe Gerundino com bolo temático da 8ª temporada do Bake Off Brasil SBT/Lourival Ribeiro

Beca Milano, Nadja Haddad e Giuseppe Gerundino na 8ª temporada do Bake Off Brasil

Beca Milano, Nadja Haddad e Giuseppe Gerundino na 8ª temporada do Bake Off Brasil SBT/Lourival Ribeiro

Beca Milano finalizou lembrando que está na expectativa de começar novos ciclos e que se entregou por completo no tempo que trabalhou na emissora. “Em toda minha vida sempre me coloquei inteira e de coração em cada projeto em que estive presente. E é essa mesma dedicação e paixão que carrego comigo para o futuro. Estou pronta para o que virá: inteira e de coração!”, concluiu.