Shopping Piedade realiza tributo a Rita Lee nesta sexta (12)

O Shopping Piedade promove um tributo a Rita Lee nesta sexta-feira (12), com show da cantora Lorenight, das 17h às 18h, no palco do piso L4.

Com 20 anos de carreira no segmento do pop rock, a artista sempre teve Rita Lee no seu repertório. Como grande fã e admiradora, há cinco anos resolveu criar o tributo.

“Minha família é de músicos e Rita Lee sempre esteve na vitrola lá de casa. Sempre a admirei como artista e mulher, além de ser referência de discurso feminista. Ela sempre norteou meu trabalho e agora seguirei mantendo o seu legado no mundo da música”, conta.

SERVIÇO

O que: Tributo a Rita Lee

Onde: Shopping Piedade, no Palco, piso L4

Quando: Nesta sexta-feira, 12/05, das 17 às 18h

Entrada: Gratuita