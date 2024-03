Entre os dias 10 e 16 de março, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Vigilância Epidemiológica, informou que há 732 novos casos de arboviroses informados (dengue, zika e chikungunya) nesta semana.

Foram notificados, de janeiro até esta semana, 2427 casos. Houve 01 óbito de um homem de 33 anos com comorbidades, por chikungunya; e mais três estão em investigação na câmara técnica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) por possível relação com chikungunya.

De acordo com o último censo de ocupação de leitos divulgado na segunda-feira (18), há 6 pacientes na enfermaria e 3 em leitos de UTI, sendo 2 no Hospital Municipal e 1 na rede privada. Na Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), há 2 crianças internadas.

Confira abaixo o ranking de bairros com maior ocorrência de arboviroses até o momento:

São Lourenço – 85 casos

Teixeirinha – 62 casos

Bela Vista – 57 casos

Jardim Caraípe – 41 casos

Centro – 29 casos

A participação ativa da comunidade na prevenção das arboviroses é essencial para reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e evitar surtos dessas doenças. A Prefeitura disponibilizou o Disk Dengue, canal de comunicação para denúncias sobre possíveis criadouros do Aedes aegypti, que pode ser acessado pelo número (73) 3011-2763 de segunda a sexta-feira. Confira algumas medidas de proteção clicando aqui.

O post Boletim semanal das arboviroses – 10 a 16/03 apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.