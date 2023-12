Bolsa Família é o programa mais importante para a economia, diz pesquisa

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil divulgação/Ministério do Desenvolvimento Social

PODER360 21.dez.2023 (quinta-feira) – 8h00



O Bolsa Família é o programa mais importante para a economia brasileira nas últimas décadas, segundo a 15ª edição da Pesquisa Observatório Febraban (Federação Brasileira de Bancos), realizada pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas). Em 2º lugar aparece o Plano Real.

O levantamento (íntegra – PDF – 2 MB) foi feito com uma amostra de 3.000 entrevistados de 3 a 9 de dezembro. A margem de erro é de 1,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em uma lista de 12 programas ou ações realizadas nas últimas décadas no país, o Bolsa Família foi apontado por 26% dos entrevistados como o mais importante para a economia brasileira nas últimas décadas; é seguido por:

Plano Real (23%); Abertura da economia para o comércio internacional (15%); Auxílio Emergencial (9%); Participação do Brasil no Brics (5%); Lei de Responsabilidade Fiscal (3%); Descoberta do Pré-Sal foi (3%); Reforma Trabalhista (2%); Reforma da Previdência (2%); Reforma Tributária (2%); PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) (2%); Programa de privatização das telecomunicações, energia e siderurgia (1%). “O Plano Real e o Bolsa Família são vistos como as duas principais marcas da economia brasileira na Nova República. O que significa que a estabilidade da moeda juntamente com as políticas sociais são ambas valorizadas como as mais relevantes alavancas do nosso desenvolvimento”, diz o sociólogo Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe.

O levantamento mostra ainda que há diferenças relevantes entre os perfis dos entrevistados que optaram pelo Bolsa Família ou pelo Plano Real, os 2 programas indicados como os mais importantes na pesquisa.

A menção ao Bolsa Família é maior entre as mulheres (29%); na faixa de 18 a 24 anos (33%); entre os que estudaram até o fundamental (34%) e na faixa de renda até dois salários mínimos (35%).

Já o Plano Real foi mais apontado entre os homens (26%); na faixa de 45 a 59 anos (29%); entre os que têm formação universitária (34%); e no segmento de renda acima de cinco Salário Mínimos (33%).

O Bolsa Família foi criado em 2003, na 1ª gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para combater a pobreza e facilitar o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. Já o Plano Real foi lançado em 1994, no governo Itamar Franco, com objetivo de conter a hiperinflação no país que, no ano anterior, havia chegado a 2.477%.

Com informações da Agência Brasil.