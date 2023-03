Bolsonarista Bismark Fugazza é preso no Paraguai, diz defesa

O militante bolsonarista Bismark Fugazza (imagem em destaque), integrante do Canal Hipócritas no YouTube, foi preso na tarde desta sexta-feira (17/3) em Assunção, no Paraguai. A informação foi confirmada pela defesa do youtuber.

Fugazza teve a prisão decretada em dezembro de 2022, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a acusação de estar incentivando atos golpistas contra a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e havia fugido do país.

Apesar de foragido da Justiça brasileira, ele havia divulgado em redes sociais que estava no Paraguai para ajudar na campanha de um candidato conservador à presidência do país sul-americano, Santiago Peña.

De acordo com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que também é um militante bolsonarista com prisão decretada por Moraes, policiais e promotores paraguaios, acompanhados por agentes da Polícia Federal do Brasil, cercaram o prédio onde os dois estão ficando, em Assunção, entraram no apartamento ocupado por eles e deram voz de prisão a Fugazza. A PF não confirma a operação em país estrangeiro e diz que só atua em território nacional.

“Eu não fui preso porque mostrei a eles um documento que consegui da Justiça paraguaia que me protege com base na soberania paraguaia”, disse Oswaldo Eustáquio, que pediu asilo no país vizinho, ao Metrópoles.

A prisão de Bismark Fugazza ocorre no âmbito do inquérito das fake news, do STF, que é sigiloso. Por isso, a Corte não comenta a prisão nem os próximos passos do processo.

Segundo Oswaldo Eustáquio, porém, Fugazza estaria sendo levado por terra para o Brasil.

O advogado que representa Fugazza no Paraguai disse à reportagem que está tentando evitar que seu cliente seja trazido para o Brasil e que espera resposta da Justiça paraguaia.

Veja relato de companheiros de Fugazza no Canal Hipócritas sobre a prisão: