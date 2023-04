Bolsonaro chega à sede da PF em Brasília para depor sobre 8 de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está na sede da Polícia Federal (PF) em Brasília, para prestar depoimento no inquérito que investiga os atos de 8 de Janeiro. A informação foi confirmada pelo repórter Bruno Pinheiro. O ex-presidente chegou ao local às 8h45 e começou a depor às 9h. Bolsonaro está acompanhado de seus advogados. Esse depoimento será ouvido na condição de incitador dos atos de 8 de Janeiro. Alguns dias após a invasão do 8 de Janeiro, Bolsonaro voltou a compartilhar informações nas redes sociais que colocavam em dúvida o sistema eleitoral e o resultado das eleições de 2022. Diante disso, Bolsonaro foi convocado para prestar esclarecimentos. Os advogados devem alegar que Bolsonaro estava em Orlando, nos Estados Unidos, e que jamais instigou ou chamou os apoiadores apra invadirem as sedes dos Três Poderes. Os advogados também alegarão que Bolsonaro ficou recluso após as eleições, tendo quase nenhum contato com os apoiadores neste período, mesmo nas redes sociais. Os apoiadores de Bolsonaro não se aproximaram da sede da PF e a segurança seguirá reforçada até o fim da oitiva.

