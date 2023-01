Bolsonaro critica depredações e invasões em Brasília e repudia acusações de Lula

Durante a noite deste domingo, 8, o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre a invasão ao Congresso Nacional, feita por um grupo de manifestantes que não aceita o resultado das eleições presidenciais. Em seu twitter, Bolsonaro disse que depredações e invasões de prédios não fazem parte da democracia e que ao longo de seu mandato sempre seguiu a Constituição “respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a sagrada liberdade”. Ele equiparou o acontecimento deste domingo com manifestações da esquerda em 2013 e 2017 e, no fim, repudiu as acusações feitas pelo presidente Lula de que ele estaria incitando os manifestantes a invadir o Planalto. Muitos dos que estavam na Praça dos Três Poderes são eleitores de Bolsonaro. Em julho de 2013, manifestantes tomaram a Esplanada dos Ministérios enquanto protestavam contra o preço das passagens de ônibus, o dinheiro gasto na Copa do Mundo, corrupção e má condução da saúde e educação. Em 2017, os manifestantes depredaram ao menos seis ministérios ao protestar contra as reformas trabalhistas e da Previdência, além de pedir pela saída do presidente Michel Temer. Em nenhuma delas os manifestantes conseguiram entrar nos prédios públicos.

– Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

– No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023