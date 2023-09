Bolsonaro diz que PL tem de ‘resolver problemas’ para as eleições de 2024 em SP

Declaração foi dada durante a Cpac 2023, conferência internacional que reúne nomes da direita conservadora

RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre as eleições municipais de 2024



O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, 24, que há “problemas para resolver” dentro do PL para as eleições municipais de 2024 em São Paulo e no Ceará. “Temos eleições municipais no ano que vem e estamos acertando o partido. Nesse caminho, vão aparecendo alguns problemas. Conversei com o nosso presidente Valdemar Costa Neto na semana passada e, se Deus quiser, vamos resolver a questão do Ceará. Também pintaram alguns problemas em São Paulo”, comentou Bolsonaro, por videoconferência, durante a Cpac 2023, conferência internacional que reúne nomes da direita conservadora, ocorrida em Belo Horizonte no fim semana. O ex-presidente vai escolher os candidatos apoiados pelo PL em prefeituras estratégicas, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Na capital paulista, o PL deve apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Inclusive, Bolsonaro já se encontrou mais de duas vezes neste ano com o emedebista.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.