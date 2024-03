Bolsonaro foi à embaixada húngara após entregar passaporte; assista

Imagens publicadas pelo “NYTimes” mostram que o ex-presidente esteve no local em 12, 13 e 14 de fevereiro de 2024

Imagens do jornal "New York Times" mostram Bolsonaro na embaixada da Hungria dias depois de ter passaporte retido pela Polícia Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou duas noites na embaixada da Hungria em Brasília dias depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal, em fevereiro de 2024, e ter seu passaporte retido pelas autoridades. A informação é do jornal norte-americano New York Times.

Imagens de 4 câmeras de segurança obtidas pelo jornal mostram que o ex-presidente teria chegado no local na 2ª feira à noite (12.fev.2024) e partido na tarde de 4ª (14.fev.2024). Nos registros é possível ver Bolsonaro acompanhado de seguranças e conversando com o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, na noite de 12 de fevereiro.

Assista a um dos vídeos publicados pelo New York Times:

Em nota, a defesa de Bolsonaro confirmou a veracidade das imagens e disse que esteve hospedado na embaixada, a convite, para conversar com autoridades do país. Eis a íntegra do posicionamento (PDF – 387 kB).