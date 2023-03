‘Bolsonaro só não vai ser candidato em 2026 se ele não quiser’, diz Junio Amaral

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 30, após ficar 89 dias nos Estados Unidos. Para falar sobre o impacto da volta do líder conservador na política nacional, o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, entrevistou o deputado Junio Amaral (PL) que acredita que Bolsonaro tem plenas condições de liderar a direita no Brasil: “Na verdade, a gente tem que ver esse retorno dele com muita naturalidade. O Partido Liberal está empenhado no projeto ainda de Jair Bolsonaro. Ao contrário do que muitas pessoas falam ainda, como se a direita estivesse em busca de um novo líder. Isso não existe. O nosso líder e a referência da direita no Brasil continua sendo Jair Bolsonaro. Ele só não vai ser candidato em 2026 se ele não quiser”.

