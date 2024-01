Bolsonaro sobre Lula: “Posso ser horrível, mas o outro cara é péssimo”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comparou o governo dele com o do atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e teceu críticas à atual gestão. Na conversa com apoiadores, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste domingo (14/1), ele falou sobre questões econômicas, política de armamento da população e suposta relação do PT com o Hamas.

“Um rombo de quase R$ 200 bilhões. Essa conta quem vai pagar são vocês”, começou Bolsonaro em uma parte da conversa publicada no perfil dele no X, antigo Twitter. Ele disse ainda que os brasileiros perderam poder aquisitivo e que a margem de lucro dos comerciantes diminuiu. “O mundo não perdoa, a economia não perdoa”, afirmou.

Assista:

Lula anuncia Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça 19

Lula Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

bolsonaro-reunião-pl

Bolsonaro Beto Barata/ PL

Lula-Bolsonaro-entrevista-Metrópoles

Presidente Lula Metrópoles

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe título de cidadão luzianense da Câmara de Vereadores de Luziânia 3

Bolsonaro recebeu o título de cidadão Luzianiense Vinícius Schmidt/Metrópoles

Bolsonaro afirmou ainda que “o homem do campo não acredita no governo” e que “o MST (Movimento Sem Terra) voltou a funcionar”, o que atrapalharia o desenvolvimento agrícola. Além disso, acusou o atual governo de armar criminosos.

“A violência diminuiu no meu governo por causa da política de armas para o pessoal de bem. Ele acabou com isso, armamento só para bandido.”

O ex-presidente ainda relacionou o Partido dos Trabalhadores (PT) com o grupo extremista Hamas, e disse que ambos seriam aliados. “Nós estamos no mesmo barco, pessoal. Se alguém porventura aqui votou no PT, pode ser que exista: não dá para comparar: eu posso ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo”, finalizou.