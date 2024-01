Bombeiros encontram mais dois corpos de vítimas do naufrágio na Baía de Todos-os-Santos; total chega a oito

O Corpo de Bombeiros da Bahia encontrou nesta terça-feira, 23, os corpos das duas vítimas que estavam desaparecidas desde o naufrágio de um barco na Baía de Todos-os-Santos. As vítimas são uma menina de 7 anos e um homem de 42 anos. O Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT) confirmou a informação. Com isso, o número de mortos no acidente chegou a oito. As buscas continuam no local, porém com menor intensidade. Não há informações oficiais sobre a existência de mais pessoas desaparecidas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como o site da Jovem Pan mostrou, o naufrágio ocorreu no domingo, na cidade de Madre de Deus, na Bahia. O barco, chamado “Gostosão FF”, realizava a travessia entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus. A embarcação estava acima de sua capacidade, transportando mais de 15 pessoas, enquanto a capacidade era de até 11. O barco tinha autorização para trafegar apenas até as 19h30, mas o acidente aconteceu às 22h. As autoridades ainda não sabem a causa exata do acidente e afirmam que somente após a conclusão do inquérito aberto pela Marinha será possível determinar as causas da tragédia.