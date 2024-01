Boninho detona administradores dos brothers e sugere: “Cai na real”

Depois dos administradores do perfil de Maycon Cosmer divulgar uma nota oficial sobre as falas capacitistas relacionadas a Vinícius Rodrigues, durante o BBB24, Boninho de manifestou. Direto e reto, o diretor do reality da TV Globo soltou o verbo e mandou um recado para os famosos ADMs. “Cai na real”, disse num vídeo publicado no Instagram. Para assistir, clique aqui!

“Posso falar uma coisa? Como o ADM consegue entender o que o cara está pensando lá dentro da casa? O cara tá pesando qualquer coisa e aí eles vem com nota de esclarecimento, que o tal cara não está… Gente, cai na real! isso não convence ninguém”, continuou.

O Big Boss ainda aproveitou para dar uma sugestão aos profissionais que gerenciam as redes sociais dos participantes: “Fecha a boca e reza pra eles não falarem merda. E segue o barco para o que ganhar. Mas começar a fazer notas de esclarecimento, começar a discutir aqui fora, não adianta coisa nenhuma. Fica a dica!”.

Na legenda do vídeo, o marido de Ana Furtado ainda fez um alerta pelo excesso de comunicados nos perfis. “Essa praga de ADMs não entendeu que isso não funciona. Nota de esclarecimento, desculpas, deixem os cara jogarem lá dentro e segurem os BO’s!”, ressaltou.

Boninho finalizou destacando que o que acontece no programa, fica no programa. “Alguém sai da pelada e não fala mais com o amigo? BBB é um jogo que roda lá dentro. Como na pelada, o é jogo nas quatro linhas. Terminou vai todo mundo beber uma cerva. Se divertir. Quem perdeu, perdeu, quem ganhou, levou. Tá tudo na paz! Ou não!”, concluiu.

Perfil de Maycon Cosmer se manifesta sobre preconceito

O auê começou depois de Maycon fazer algumas brincadeiras com o atleta paralímpico, com relação a sua perna amputada. Vinícius sofreu um acidente, tendo que remover parte do membro inferior. “Bora brincar, Vini?”, perguntou o Tio da Merenda fazendo deboche. “Sobe de boa isso aí [a escada], Vinicius. A cara dele fechada de mal já. Ele falou que queria correr hoje”, continuou.

Em outro momento, Cosmer sugeriu que todos dessem um apelido para a perna do velocista. “Vamos botar um nome no ‘cotinho’. A gente pode botar um apelido no ‘cotinho’? Te batizar?”, perguntou, deixando o rapaz nitidamente desconfortável.

Nas redes sociais, uma polêmica foi instaurada. “Em menos de 24h de programa e o Maycon já foi capacitista duas vezes com o Vinicius, e independentemente se ele incomoda ou não, esse tipo de pergunta não se faz para uma pessoa amputada se você não tiver o mínimo de intimidade”, comentou uma pessoa.

