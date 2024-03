Boulos explora combo de gestões petistas em SP como trunfo na campanha

São Paulo – Sem experiência em cargos no Executivo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) tem apresentado em sua pré-campanha marcas das gestões dos ex-prefeitos petistas Fernando Haddad, Marta Suplicy e Luiza Erundina, hoje no PSol, como um projeto único de administração da esquerda que ele representa na capital paulista.

Ao contar com os três como seus aliados, sendo a própria Marta sua vice na chapa, Boulos busca apresentar o pacote de programas da esquerda como um contraponto às obras e ações de seu principal adversário nestas eleições, o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Nas agendas das quais têm participado, Boulos recorrentemente tem se referido a Marta, que foi prefeita da cidade entre 2001 e 2004, como a criadora dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), dos corredores exclusivos para circulação de ônibus e do Bilhete Único.

No dia 8 de março deste ano, em encontro com lideranças femininas, Boulos disse ser possível investir na segurança de mulheres na capital, pois “governos nossos já fizeram”. Como exemplo, citou programas criados pelas gestões de Marta e Haddad na área.

Tanto Haddad (2013-2016), quanto Marta e Erundina (1988-1992) foram eleitos pelo PT nas três únicas vezes em que um partido de esquerda comandou a capital. Uma eventual gestão de Boulos tem sido apresentada como uma forma de dar continuidade ao que foi implementado pelas três administrações petistas, ainda que o deputado seja filiado ao PSol.

“Hoje não estamos falando de partido. Estamos falando uma coisa que transcende as barreiras partidárias”, disse Haddad no evento de filiação de Marta ao PT, em fevereiro deste ano.

boulos5

Boulos faz discurso a integrantes do MTST Leandro Paiva/@leandropaivac

marta-boulos

Marta será vice de Boulos na disputa em São Paulo Divulgação

boulos1

Boulos durante evento na periferia de SP Leandro Paiva/@leandropaivac

boulos2

Boulos e Carlos Lupi, do PDT, em evento do partido em apoio à candidatura Leandro Paiva/@leandropaivac

boulos3

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos quer unir Lula e Tarcísio de Freitas pela segurança na capital paulista Leandro Paiva/@leandropaivac

boulos4

Boulos, em entrevista após o PT formalizar apoio a seu nome Leandro Paiva/@leandropaivac

boulos6

Boulos terá o apoio do PT de Lula na campanha deste ano Leandro Paiva/@leandropaivac

O atual ministro da Fazenda do governo Lula (PT) listou uma série de hospitais que foram licitados ou construídos durante a sua gestão ou a de Marta. Ele também fez acenos ao período em que Erundina foi a prefeita e lamentou que nenhum dos três tenha sido reeleito.

“Eu quero dizer a vocês que nós só tivemos três mandatos na Prefeitura de São Paulo. Foram apenas 12 anos, mas tenho certeza ao afirmar que a população paulistana, quando puxar pela memória, vai lembrar de alguma coisa que aconteceu nesses 12 anos de governos progressistas na cidade de São Paulo”, declarou Haddad.

A imagem de continuidade das gestões anteriores pretende ser reforçada pela pré-campanha com a participação dos ex-prefeitos nas agendas de Boulos. No último final de semana, Erundina acompanhou o psolista em um evento no Sindicato dos Professores.