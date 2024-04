Brasileira quebra dez recordes em prova de levantamento de peso. Veja

Ela tem apenas 20 anos, e já detém 10 recordes na modalidade que escolheu representar. Taiane Justino de Lima, do levantamento de peso, aniquilou várias marcas históricas em uma única prova, perfeita, na Copa do Mundo de Phuket, na Tailândia. Algumas, ela própria detinha.

Na última quarta-feira, a pesista brasileira estabeleceu dez novos recordes, entre nacionais e sul-americanos. Foram 108kg no arranco, 145kg no arremesso e 253kg totais pela categoria +87kg feminino. Ela estabaleceu cinco recordes brasileiros adulto, cinco recordes brasileiros sub-20 e dois recordes sul-americanos sub-20. E terminou em segundo lugar no grupo B e nono lugar no geral.

Veja os bastidores da participação de Taiane em vídeo publicado pela Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP).

Na prova de arranco, Taiane tinha 100kg como carga de entrada. Acabou quebrando em um quilo seu próprio recorde nacional das categorias sub-20 e adulto ao ousar com 108kg. A marca anterior ela havia conquistado no Campeonato Pan-Americano Sub-20, realizado em maio de 2023 em Manizales, na Colômbia.

No arremesso, levantou 145kg na terceira tentativa, pulverizando a carga recém-estabelecida por ela mesma no intento anterior, de 141kg. Taiane superou os recordes nacional sub-20 e adulto e sul-americano sub-20.

A delegação brasileira, que teve Taiane e Laura Amaro competindo, retorna da Ásia com 12 recordes nacionais e uma vaga olímpica na bagagem.