Bruna Griphao preocupa fãs após internação: “Se agravou rápido”

Bruna Griphao usou suas redes sociais para contar aos fãs e seguidores que precisou ficar hospitalizada desde a última quarta-feira (13/12), por conta de uma infecção no intestino. “Se agravou rápido”, disse.

“Gente, para todo mundo que tá perguntando: eu to com uma infecção no intestino, to internada desde ontem, talvez fique mais alguns dias, depende da minha melhora. O quadro se agravou muito rápido. Mas tá tudo bem agora, Graças a Deus”, destacou.

Griphao contou que o problema surgiu devido a algo que comeu e acabou fazendo mal. Amigos como Pocah, Lucas Valandro e Guilherme Henrique Marcos visitaram a atriz, que brincou na legenda de uma foto que a turma postou ao lado dela. “Eu tô horrível, mas amo vocês”, comentou.

Segundo o Hospital de Brasília, a infecção intestinal, uma alteração bastante comum conhecida como gastroenterocolite aguda, é uma inflamação do trato gastrointestinal, que está relacionada ao consumo de alimentos mal armazenados, malcozidos ou fora do prazo de validade. A coluna deseja melhoras para a Bruna!

