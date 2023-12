‘Caetano está desesperado pelo poder e usa sempre a mesma prática da mentira’, afirma Flávio Matos

Foto: Divulgação

O presidente da Câmara de Camaçari, Flávio Matos 19 de dezembro de 2023 | 18:46

O presidente da Câmara Municipal de Camaçari, Flávio Matos (União Brasil), rebateu nesta terça-feira (19) as declarações do secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano (PT), e disse que o petista está desesperado pelo poder. Flávio destacou que o petista critica as áreas da educação e da saúde do município, mas esquece dos graves problemas deixados por ele na cidade e das “deficiências” do governo do Estado, que deixa a Bahia com um dos piores índices de educação do país, além da grave situação da fila da regulação.

“Caetano está desesperado pelo poder e usa sempre a mesma prática da mentira, contada várias vezes para tomar força de verdade. Fala de educação pública. Encontramos uma cidade completamente destruída nesse quesito. Escolas sem condição de funcionar, com rachaduras enormes. As crianças não tinham sequer uma camisa de farda. A gente tem hoje uma evolução na educação municipal. As crianças recebem todos os kits, tem nutricionista na escola, temos até café da manhã agora em todas as nossas unidades escolares e os nossos índices de educação básica têm melhorado, diferente do Estado, que ocupa essa vergonha nacional de ser o pior em educação pública do país”, disse.

Flávio Matos também lembrou que “Caetano esquece que os ônibus intermunicipais, de responsabilidade dos governos do PT, estão sucateados”. “Em Camaçari, hoje já temos avanços significativos. Conseguimos colocar e fazer o que eles não fizeram, que é colocar o nosso transporte na rua. Sei que precisamos melhorar, mas temos, com um esforço grande, conseguido colocar os ônibus e garantido até as gratuidades para os idosos, para as pessoas com algum tipo de deficiência, a meia passagem para os estudantes”, afirmou.

Na saúde pública, o presidente da Câmara e pré-candidato a prefeito afirmou que, só no primeiro semestre desse ano, 99 pessoas morreram em Camaçari na fila da regulação enquanto esperavam por uma vaga na rede estadual. “Encontramos um município, depois de 12 anos de gestão do grupo deles, sem fazer cirurgia eletiva. Já estamos nos aproximando de 6 mil cirurgias realizadas de mioma, de vesícula, entre outros”, salientou.

“Ele tem que se preocupar mesmo em trabalhar. Vejo uma pessoa desesperada pelo poder, mas pouco faz pela segurança pública do nosso Estado, pouco faz pela geração de emprego e renda, e pouco faz pela saúde estadual. Sei que as pessoas que vivem aqui e as que nos visitam já enxergam um avanço significativo em todas as áreas. Já temos uma cidade mais iluminada, mais limpa e, sobretudo, melhor de se viver. Eu não vou permitir que um projeto de poder e de mentira venha a sobrepor a verdade”, finalizou.

