Cafeteria é assaltada e clientes são roubados no Corredor da Vitória

Uma cafeteria foi assaltada no Corredor da Vitória, na noite desta quinta-feira (23). Os clientes que estavam na Coffeetown Salvador foram rendidos e tiveram seus pertences roubados.

Policiais militares da 11ª CIPM foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o comércio parcialmente fechado com alguns clientes no interior.

“Os clientes estavam assustados e com as portas fechadas. Um deles informou que era possível acompanhar a localização do criminoso por meio do GPS de um dos celulares. Seguindo a localização do aparelho, os policiais chegaram até um hotel, localizado na Nova Estação da Lapa, onde o homem foi encontrado com os pertences”, explicou o comandante da unidade, major Uildnei Rocha.

Os policiais conversaram o com o recepcionista do hotel e após a apresentação das características do homem, os militares acompanhados de uma funcionária foram direcionados ao quarto ocupado pelo suspeito que estava na companhia de uma mulher.

Segundo a polícia, no cômodo foram encontrados um simulacro de pistola, quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão, três relógios, um cartão de banco, dois cartões de transporte, dois cordões de metal, três documentos de pessoas diferentes, dinheiro e um frasco com perfume.

(Foto: Divulgação/PM)

Os suspeitos e todos os materiais apreendidos foram apresentados na Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis. Na delegacia os militares foram informados que o homem também é acusado de atentar conta um policial civil.