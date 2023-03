Mulher é presa com celulares furtados no Festival de Arembepe

Uma mulher foi presa em flagrante com dois celulares furtados durante o Festival de Arembepe, que aconteceu na noite de sexta-feira (17). A prisão ocorreu horas após o ocorrido, ainda no circuito do evento, pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

De acordo com a titular da 26ª Delegacia (Vila de Abrantes), delegada Elaine Laranjeiras, a mulher estava na companhia de dois homens, que também foram presos e autuados em flagrante por furto – um deles, inclusive, era foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. “A partir das informações coletadas no posto da Polícia Civil, nossas equipes localizaram a suspeita na área da festa, em posse dos aparelhos”, informou.

O Festival de Arembepe começou na sexta e vai até a próxima segunda (20). Os celulares furtados serão entregues aos proprietários mediante documentação necessária.