BBB23: Alface, Amanda e Sarah ameaçam desistir em caso de repescagem

Um erro grave foi cometido nesta quarta-feira (22/3) no BBB23. A produção vazou as imagens do Reencontro no painel do quarto do Líder e Bruna e Amanda conseguiram ver os ex-BBBs reunidos. Logo em seguida, as duas correram para a parte interna do confinamento para informar os demais participantes.

Amanda e Bruna contaram ter visto Gabriel Fop, Fred Nicácio e outros reunidos em um ambiente diferente do convencional. Ao ouvir a história, Ricardo Alface foi o primeiro a se revoltar. “Se alguém voltar eu juro que aperto o botão e saio”, disse. Amanda e Sarah acompanharam o pensamento do brother.

Logo após a imagem vazar, a produção do BBB23 decidiu revelar a existência da dinâmica para todos no telão principal da casa, que fica na sala. Os brothers tiveram reações diferentes ao perceber que uma possível repescagem pode acontecer. Caso nada mude, os dois ex-BBBs mais votados retornarão ao confinamento nesta quinta-feira (23/3). Veja: