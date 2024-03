Calor: São Paulo iguala recorde do ano e da história para mês de março

São Paulo — A cidade de São Paulo igualou nesta sexta-feira (15/3) o recorde de calor para o ano e também a maior temperatura máxima da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para um mês de março. A estação oficial do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, registrou 34,3°C.

Segundo o Inmet, os 34,3°C desta sexta igualam as máximas registradas em 8 e 9 de janeiro e também na quinta-feira (14/3). Também foi registrada a mesma máxima em São Paulo em 1º de março de 2012, a maior para o mês desde o início da série histórica do instituto na capital paulista, em 1943.

Mulher se abana com leque na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Mulheres tomam sorvete na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Mulheres se protegem do sol à sombra na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 35°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Vendedor ambulante na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 34°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Vendedor ambulante na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 35°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Pedestres caminham pela Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 34°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Grupo de colegas de trabalho toma sorvete na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 34°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Ciclistas pedalam pela Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 34°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 39°C no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo Thomaz Molina/Metrópoles

A temperatura do Inmet é considerada a oficial da cidade e difere daquela registrada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que tem estações espalhadas por toda a capital paulista.

Segundo os dados do CGE, a máxima chegou a 35,7°C na estação meteorológica da Mooca, na zona leste da capital paulista. A umidade relativa do ar ficou em torno de 35%. Já os termômetros de rua marcaram temperaturas ainda superiores, como 39°C na Avenida Jaguaré, durante a tarde.

Na Avenida Paulista, termômetros chegaram aos 35°C. As pessoas tiveram que adotar uma série de estratégias para aliviar a sensação de calor.

A previsão do Inmet é de que o sábado (16/3) ainda registre temperatura mais elevada do que nesta sexta. No domingo, a aproximação de uma frente fria deve deixar o dia mais nublado e é possível que as máximas caiam na faixa leste do estado.