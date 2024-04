Camaçari: Líder do PT comemora 1º lugar de Caetano em pesquisa e projeta crescimento

Foto: Divulgação

O pré-candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, e o vereador Tagner Cerqueira 08 de abril de 2024 | 21:00

O vereador Tagner Cerqueira, líder do PT na Câmara Municipal de Camaçari, comemorou os números da pesquisa Atlas Intel, divulgada pelo jornal A Tarde, na qual Luiz Caetano (PT) aparece liderando com 50,3% das intenções de voto contra 43,8% do presidente da Câmara, vereador Flávio Matos (União Brasil). Oswaldinho Marcolino (MDB) tem 1,7% e 1,8% preferem outro candidato. Brancos e nulos somam 2,3% e apenas 0,2% não souberam opinar.

“A pesquisa é bastante favorável, o Caetano está ganhando em todos os cenários. Caetano ainda era secretário, não estava 100% disponível na campanha, então isso mostra que há ainda uma possibilidade real de crescimento. Então, comemoramos o resultado, ganhamos em todos os cenários que levam a vitória no primeiro turno, isso é muito importante”, disse Tagner.

Ele pontuou ainda que agora a pré-campanha de Caetano entrará em uma nova fase, já que ele deixou a Secretaria de Relações Institucionais do Estado na última sexta-feira (5) para se dedicar de forma integral a sua pré-candidatura.

“Acredito que a partir de sexta-feira, que ele já estava disponível 100% do seu tempo para a cidade de Camaçari, com certeza teremos resultados ainda melhores de crescimento, porque o sentimento que tem na cidade é de mudança, é o sentimento de mudar como está a saúde, de mudar como está a questão da mobilidade urbana e mudar a cidade. A rejeição altíssima do prefeito mostra que o povo de Camaçari quer mudar e tirar o que atualmente governa a cidade”, acrescentou Tagner.

