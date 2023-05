Camilla de Lucas revela custos do casamento: “Paramos de calcular”

Camilla de Lucas subiu ao altar na última sexta-feira (13/5) e trocou alianças com o músico Mateus Ricardo. Em interação com seus seguidores, a vice-campeã do BBB21 revelou que rejeitou parcerias para custear o casamento e que tudo saiu de seu bolso. A influencer ainda revelou quanto custou a união.

“Quando passou de 500 mil paramos de calcular. Não vou falar o valor total, porque casamento não é para ser ostentação e, infelizmente, não é a realidade de muitos. Prefiro que minhas seguidoras entendam que elas podem fazer com o valor que está na realidade delas”, pontuou Camilla.

Camilla de Lucas revela custos do casamento: “Fizemos o que queríamos”Reprodução/Instagram

Camilla de Lucas e o noivo, Mateus Ricardo Foto: Instagram/Reprodução

Camilla nos braços do noivo, MateusReprodução/Instagram

Camilla de Lucas chora ao sofrer racismo em voo de volta dos Estados Unidos para o BrasilReprodução/Instagram

Camilla de [email protected]/Instagram/Reprodução

Mesmo com o valor elevado, Camilla de Lucas revelou que pediu desconto e cortou itens do planejamento. “Fizemos o que queríamos. Não tivemos parceria porque não gosto. Ou tenho dinheiro para fazer, ou não faço! E o que achei caro cortei ou quis desconto. Não é porque ‘temos condições’ que vamos pagar. Sou chorona mesmo”, completou.