Caminhão que transportava água mineral cai em cratera de rodovia estadual e BR-101 volta a ser interditada

O imenso fluxo de veículo recebido na rodovia estadual que liga os municípios de Alcobaça e Teixeira de Freitas, após a catástrofe natural vivenciada no final de 2022, tem colocado condutores diariamente em risco.

Nesta terça-feira (17) de janeiro, um veículo de carga acabou caindo numa cratera na região da comunidade de Pedra D’água, área do município de Alcobaça.

O enorme buraco aberto pelas águas pluviais, obrigaram a interdição de parte do trecho para recuperação. Mas devido o condutor desconhecer os perigos oferecidos pela rodovia, ocasionou no acidente.

O veículo transportava uma carga de potável que seguia para a cidade de Caravelas. Apesar do susto e prejuízos, o condutor saiu sem ferimentos graves.

Além dos problemas enfrentados nas rodovias estaduais BA-290 (Teixeira de Freitas até Alcobaça), BA-489 (Itamaraju até Prado). A rodovia federal BR-101 nos trechos entre Itamaraju e Teixeira de Freitas, ficou destruídas na altura do KM 817, sendo necessário a construção de um desvio. Mas devido as chuvas e trânsito de veículos pesados, necessitou sofrer nova interdição, com retorno previsto para a próxima quinta-feira (19) de janeiro.

