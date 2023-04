Campeão da Série B em 2022, Wagner Leonardo convoca torcida do Vitória: ‘Faz total diferença’

O sonho de jogar futebol na Europa durou pouco e ele quer recomeçar no Brasil. Contratado pelo Portimonense, de Portugal, em janeiro, Wagner Leonardo disputou apenas uma partida no Velho Continente. O zagueiro foi titular no dia 29 de janeiro, na derrota por 4×2 para o Boavista, e não voltou mais a campo.

Aos 23 anos, ele é um dos reforços do Vitória para a Série B do Brasileirão e quer aproveitar a oportunidade para chamar a atenção novamente.

“A situação na Europa foi com o projeto que me foi apresentado e alguns fatores profissionais e pessoais também influenciaram essa minha volta ao Brasil. Questão da minha família, questão do que me foi apresentado também, em algumas partes não foi cumprido. Então eu e minha esposa ficamos insatisfeitos e a gente decidiu voltar pro Brasil”, explica o jogador.

No ano passado, Wagner Leonardo estava no Cruzeiro, equipe na qual também foi pouco aproveitado. Fez somente seis jogos, dois como titular – até marcou um gol. Revelado pelo Santos, o zagueiro tem outros dois clubes no currículo, Náutico e Fortaleza.

Do time mineiro, ficou a lembrança do acesso com o título da Série B. E também da importância de ter as arquibancadas cheias durante os jogos. Nesta quarta-feira (5), ao ser apresentado oficialmente na loja do Vitória no Shopping Paralela, ele já recebeu manifestações de carinho dos torcedores presentes.

“Com o apoio que a torcida tem dado à gente eu acredito que é muito possível. E ano passado eu tive uma experiência muito boa, que foi o acesso junto com o Cruzeiro, e o que a gente pôde ver foi a torcida abraçando o clube. Isso faz total diferença. Chegando aqui a primeira experiência que estou tendo com a torcida é que ela está disposta a abraçar o time em todos os momentos”, afirmou.

Wagner Leonardo chega para reforçar um setor muito questionado após as eliminações no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Dankler, zagueiro mais experiente do elenco, foi afastado e já não treina no clube.

Aos 23 anos, o recém-contratado vai disputar posição com outros quatro zagueiros: Camutanga, João Victor, Marco Antônio e Yan Souto. Este último também chegou recentemente, para a disputa da Série B. Já Marco Antônio, embora zagueiro de origem, foi aproveitado pelo técnico Léo Condé como volante.

Há mais de dois meses sem entrar em campo, Wagner Leonardo já está regularizado para defender o Leão na Série B. O time estreia no dia 16, contra a Ponte Preta, no Barradão.