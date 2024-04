Cancelada por Lula, publicidade no X foi de R$ 5,4 milhões em 2023

Conta considera Secom e ministérios, mas valor com estatais deve ser superior; cifra representa 1,2% do total de publicidade federal no ano passado

Lula decidiu suspender propagandas federais na plataforma depois de declarações recentes do empresário e dono da rede social, Elon Musk Sérgio Lima/Poder360 – 18.mar.2024

Mateus Maia 13.abr.2024 (sábado) – 17h42



O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gastou ao menos R$ 5,4 milhões com publicidade no X (ex-Twitter) em 2023. O petista decidiu suspender propagandas federais na plataforma depois de declarações recentes do empresário e dono da rede social, Elon Musk, contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes.

A conta considera os gastos da Secom e ministérios na plataforma. Os dados são do levantamento do Poder360 junto ao Planejamento de Mídia do Sicom (Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal) –sistema que reúne os pagamentos publicitários do Planalto e dos ministérios desde 2019.

Dos R$ 5,4 milhões repassados ao X em 2023, a maior parte foi da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República): R$ 3,35 milhões. Houve ainda publicidade do Ministério da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social e da Infraero. Se comparado ao total investido em 2023, os repasses para a empresa de Elon Musk representam 1,2% do todo.

Em 2024, só há registro de uma campanha veiculada no X. O Ministério da Saúde pagou R$ 34.000 em uma campanha de dignidade menstrual.

A decisão do Planalto de cortar a verba publicitária do X é baseada em uma norma da Secom de fevereiro de 2024 que estabelece medidas a serem observadas pelos órgãos do governo “visando à mitigação de riscos à imagem das instituições do Poder Executivo Federal decorrentes da publicidade na internet”.

De acordo instrução normativa, é coibida a “monetização, em decorrência de ações publicitárias dos integrantes do Sicom [Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal] de sites, aplicativos e produtores de conteúdo na internet que ensejem risco de danos à imagem das instituições do Poder Executivo Federal por infração à legislação nacional ou por inadequação a políticas e padrões de segurança e de adequação à marca do Governo Federal.”

Segundo os dados, a principal campanha publicitária do governo no X foi contra a desinformação e notícias falsas, com um investimento de R$ 590 milhões.

GASTO COM ESTATAIS Os valores citados acima não são o total gasto com publicidade pela administração pública. O gasto das empresas estatais com anúncios não foi divulgado. Segundo o governo, também não devem contemplar o X.

Desde 2016, esses dados não são mais divulgados. Costumavam ser a maior parte da verba da administração pública em publicidade. Em 2015, uma reportagem do Poder360 mostrou que a então presidente Dilma Rousseff destinou 74% da verba federal de publicidade de 2015 por meio de estatais.

Em 2023, foram R$ 451 milhões gastos com publicidade da Secom e dos ministérios. Se o mesmo percentual tiver sido mantido nos dias atuais, significaria um total de R$ 1,7 bilhão de verba federal para a propaganda, dos quais R$ 1,3 bilhão têm destino desconhecido.

O total investido em publicidade no 1º ano do mandato do presidente Lula caiu em relação ao último ano da administração de Jair Bolsonaro (PL).

O gasto total com publicidade saiu de R$ 633 milhões em 2022 para R$ 451 milhões em 2023.

Além da redução dos gastos de divulgação, houve uma mudança na prioridade dada a cada meio de comunicação. Os R$ 257 milhões gastos com TV em 2023 são 56% do valor da publicidade governamental em 2023. Em 2022, o percentual havia sido 49,5%. Em suma, o governo Lula dá prioridade à TV, plataforma que recebe muito mais verbas de publicidade do que todas as demais.

Enquanto Lula aumentou a proporção de repasses de publicidade para as TVs, a internet foi preterida. Foram R$ 65 milhões para esse meio, ou 14,2% do total. Em 2022, a internet teve 17,5% dos gastos.

ELON MUSK X MORAES No sábado (6.abr), Elon Musk perguntou por que o ministro Alexandre de Moraes “exige tanta censura no Brasil”. O empresário respondeu uma publicação do ministro no X de 11 de janeiro.

O comentário de Musk veio na sequência de acusações feitas pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger em 3 de abril. Segundo Shellenberger, o ministro tem “liderado um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”.

Os comentários críticos escalaram o tom e Musk disse que pensa em fechar o Twitter no Brasil e que divulgará as exigências de Moraes que violam leis. Ele também chamou o ministro de “tirano”, “totalitário” e “draconiano”, dizendo que ele deveria “renunciar ou sofrer um impeachment”.

Moraes, por sua vez, incluiu o empresário como investigado no inquérito das milícias digitais, que investiga grupos por condutas contra a democracia.

Na 6ª feira (12.abr), Musk também questionou a indicação do ministro do STF Cristiano Zanin à Corte por Lula. Outra reação do petista foi aderir ao Bluesky, um concorrente do X.

Lula, apesar de não ter mencionado Musk nominalmente, já deu declarações com alusões ao empresário. Na 3ª feira (9.abr), disse que “bilionário” que tenta “fazer foguetes” para sair da Terra terá de aprender a viver no planeta e gastar fortuna para proteger o meio ambiente. Já na 4ª feira (10.abr), culpou a “extrema-direita” por permitir que “empresário americano” faça críticas ao STF.