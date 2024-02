Capa da revista Sexy, Natiele Aparecida detalha transformação física

Natiele Aparecida é mais que uma mãe e uma influenciadora de sucesso. Aos 31 anos, a mato-grossense conquistou o coração do público que a acompanha nas redes sociais com sua autenticidade, compartilhando sua vida e inspirando milhares de seguidores.

Recentemente, a morena foi capa da revista Sexy, após passar por um método de emagrecimento criado por ela mesma. Natiele contou um pouco da sua trajetória na mudança de hábito e estilo de vida mais saudável.

“Eu amo treinar, sempre treinei. Mas, aos 29 anos, eu tive um estalo. Demorou muito pra ficha cair, sabe? Comecei a notar que todas as pessoas que estavam na academia comigo, que frequentavam há muitos anos comigo, estavam sem evolução no corpo. Aí, olhei pro meu umbigo e falei: ‘Caramba, eu sou uma dessas pessoas, não tô evoluindo’”, revelou.

Em seguida, ela compartilhou suas atitudes a partir daquele momento: “Precisava agir pra mudar. Procurei um nutrólogo, um nutricionista e dei uma virada de chave. Já trabalhava como influenciadora, mas fiquei preocupada de perder meus parceiros comerciais, se não desse uma guinada drástica. Minha nutricionista, que já foi fisiculturista, foi incrível nesse processo comigo. Montou um programa baseado em fisiculturismo”, relatou, antes de completar:

Influenciadora Natiele Aparecida

Influenciadora Natiele Aparecida comemora sucesso com festa de mais de R$ 500 mil Leo Matsuda/Divulgação

Influenciadora Natiele Aparecida

Influenciadora Natiele Aparecida comemora sucesso com festa de mais de R$ 500 mil Leo Matsuda/Divulgação

Natiele Aparecida

Capa da revista Sexy, influencer Natiele Aparecida conta sobre transformação física Divulgação

Natiele Aparecida

Capa da revista Sexy, influencer Natiele Aparecida conta sobre transformação física Divulgação

Influenciadora Natiele Aparecida

Influenciadora Natiele Aparecida comemora sucesso com festa de mais de R$ 500 mil Leo Matsuda/Divulgação

Influenciadora Natiele Aparecida

Influenciadora Natiele Aparecida comemora sucesso com festa de mais de R$ 500 mil Leo Matsuda/Divulgação

Influenciadora Natiele Aparecida

Influenciadora Natiele Aparecida comemora sucesso com festa de mais de R$ 500 mil Leo Matsuda/Divulgação

“Mudei alimentação, cuidados pessoais, tudo. Tirei sal, passei a beber muita água. Aí, me encontrei. Eu gosto de viver intensamente os processos, então o ensaio dessa edição celebra exatamente essa minha mudança, a chegada dos meus 31 anos”, declarou a beldade.

A morena ainda garantiu que está vivendo sua melhor fase: “Uma vez um amigo me disse que a melhor fase da vida é depois dos 30. E, de fato, está sendo a minha melhor fase. Tive momentos difíceis, com a separação de um relacionamento de 10 anos. Sou mãe de uma menina de 9 anos, tenho uma família que me dá todo o suporte”, contou.

E garantiu: “Mas os perrengues passaram. Hoje, sou completamente realizada. Feliz com o meu corpo, com as minhas finanças, que me permitem realizar os sonhos da minha família. Quero continuar sendo uma excelente influenciadora, fazer um trabalho de qualidade”, declarou.

Natiele criou seu método próprio de jejum intermitente, que trouxe bastante benefícios e resultados, o que chamou a atenção do seu público e despertou um interesse maior em acompanhá-la e também a utilizarem do mesmo método para poderem ter os mesmos resultados.

Em breve, a influenciadora pretende lançar um curso no qual seu público poderá adquirir, de uma forma mais prática e profissional, o passo a passo de como realizar esta mudança de estilo de vida e poder ter os mesmos resultados.

Festa de mais de R$ 500 mil Em uma noite repleta de glamour, a influenciadora mato-grossense Natiele Aparecida, capa da revista Sexy 2024, realizou uma festa deslumbrante no prestigiado Castelo Don Joseph, em Sorriso.

Com um investimento que ultrapassou a marca dos R$ 500 mil, a morena não poupou esforços para celebrar seu sucesso e compartilhar essa alegria com amigos e seguidores.

O evento, que também contou com a presença de outros influenciadores renomados, foi uma verdadeira celebração à trajetória ascendente de Natiele.

Trajados a rigor, os convidados desfrutaram de uma noite chique e elegante. A decoração contou com mais de 12 mil rosas, um símbolo do requinte e da sofisticação que a anfitriã queria proporcionar aos presentes.

Um gesto notável foi o investimento de R$ 11 mil em passagens aéreas para a equipe da Revista Sexy, que, infelizmente, não pôde comparecer após contratempos logísticos. Mesmo diante dessa adversidade, Natiele Aparecida manteve a grandiosidade da festa, mostrando sua determinação e compromisso com seus projetos.

A moça, que bancou integralmente o evento, demonstrou não apenas sua influência nas redes sociais, mas também sua capacidade de realizar com maestria eventos de grande porte. A festa não apenas celebrou sua capa na Revista Sexy, mas também marcou sua posição como uma das personalidades da internet mais proeminentes de Mato Grosso.

Essa noite inesquecível foi um testemunho do sucesso que a influenciadora construiu ao longo de sua carreira e, certamente, permanecerá na memória de todos os presentes como um marco de grandiosidade e estilo.

Natiele Aparecida, com sua festa de R$ 500 mil, não apenas celebrou seu próprio sucesso, mas deixou uma impressão duradoura na cena de eventos de Sorriso, solidificando seu papel como uma personalidade de destaque na região.