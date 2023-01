Marcus Buaiz detalha relação com Wanessa Camargo após divórcio

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo se separam em 2022 após 17 anos juntos. A cantora, inclusive, engatou um namoro com Dado Dolabella pouco tempo depois. Mesmo com um divórcio para lá de conturbado, o empresário relata que os dois continuam com uma relação de respeito.

“A Wanessa me deu as coisas mais importantes da minha vida que são os meus filhos. Nunca vou ter desavença com ela em qualquer lugar. Desejo que ela seja muito feliz. Ela estando feliz, meus filhos estarão felizes. A relação é de muito respeito”, declarou Buaiz, em entrevista à Quem.

Marcus-Buaiz-Renascendo

Marcus Buaiz comemora aniversário em casa e revela: “Estou renascendo”Reprodução/Instagram

foto-Marcus-Buaiz-filhos

Após assinar divórcio, Buaiz viajou com os filhosReprodução/Instagram

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo (Reprodução/Montagem Metrópoles)Marcus Buaiz e Wanessa Camargo (Reprodução/Montagem Metrópoles)

wanessa camargo e Marcus Buaiz

O fim do casamento com Marcus Buaiz teria acontecido por conta de encontro da cantora com o ex-namoradoReprodução/Instagram

Wanessa Camargo, Marcus Buaiz e os dois filhos do casal

Wanessa Camargo, Marcus Buaiz e os dois filhos do casalReprodução/ Instagram

O empresário relatou que o foco é o futuro dos filhos. “Tivemos uma história juntos como casal, que ficou no passado, mas vamos ter que dialogar sempre, porque nosso diálogo vai ser o futuro feliz dos nossos filhos”, contou.

Marcus Buaiz aproveitou para explicar a situação dos filhos após a separação. “A gente tem uma guarda compartilhada, onde eles ficam sete dias com a mãe e sete dias comigo. E férias eles também sempre passam uma parte comigo”, compartilhou.

O empresário explicitou como é a relação com os sogros. “Eles são a família dos meus filhos para sempre e terão sempre a minha admiração, o meu respeito e a minha gratidão. Eu morei na casa deles quando comecei a me relacionar com a Wanessa e a gente construiu esse momento do nosso casamento. Morei em uma casa da família. Sou eternamente grato ao Zezé e a Zilu, eles são avós do José e do João. E o Zezé é um amigo que vou levar para a vida”, completou.