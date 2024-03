Carlos Bolsonaro registra B.O. por “ameaça de morte”

Segundo o vereador do Rio de Janeiro, o incidente ocorreu nas dependências da Câmara Municipal da cidade

“O sujeito veio à Câmara do Rio e declarou, sem pudor algum, na recepção do Legislativo, que me mataria”, diz Carlos Bolsonaro (foto) Sérgio Lima/Poder360 – 27.jan.2022

PODER360 13.mar.2024 (quarta-feira) – 4h03



O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) disse na 3ª feira (12.mar.2024) ter registrado um B.O. (boletim de ocorrência) por “ameaça de morte” sofrida na Câmara Municipal da cidade. Em seu perfil no X (antigo Twitter), o político afirmou que a intimidação ocorreu na recepção do Legislativo.

“Acabo de fazer mais um boletim de ocorrência em virtude de ameaça de morte sofrida, desta vez nas dependências da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O sujeito veio à Câmara do Rio e declarou, sem pudor algum, na recepção do Legislativo, que me mataria”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Essa não é a 1ª vez que o vereador relatou ter sido ameaçado. Em agosto do ano passado, por exemplo, ele disse ter registrado um B.O. depois de um homem aparecer em vídeo atirando pedra em seu gabinete em Bento Ribeiro, na Zona norte do Rio.

Ao compartilhar as imagens do momento em seu perfil no X, Carlos afirmou que ele e sua família estão expostos diariamente aos perigos, que podem “facilmente” ser transformados em “atentados fatais”. Ele citou “as constantes e usuais ameaças sofridas por nós dia e noite, de conhecimento de todos, inclusive daqueles que se fazem de ingênuos, seja pela Internet, seja por quaisquer outros meios”.

Em dezembro, o vereador declarou ter feito uma nova denúncia de ameaça por ataques na sede de seu gabinete em Bento Ribeiro. No Instagram, ele disse que “mais uma vez” a sua integridade física e a “segurança do gabinete avançado” do qual é responsável “sofrem ameaças reais num contexto de reincidência inaceitável e inacreditável”.