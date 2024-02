Carnaval de SP: Nunes é recebido sob vaias no sambódromo do Anhembi

Bruno Ribeiro/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida mostra o prefeito Ricardo Nunes, de camisa azul, ao lado da mulher e outros convidados no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo – Metrópoles – Foto: Bruno Ribeiro/MetrópolesSão Paulo – O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi recebido sob vaias no sambódromo do Anhembi na abertura do Carnaval de São Paulo na noite desta sexta-feira (9/2).

Nunes estava acompanhado do governador em exercício, Felício Ramuth, familiares e assessores, quando caminhou pela passarela do samba, na zona norte da capital paulista, da área de concentração das escolas até o camarote da Prefeitura, no meio da avenida.

O prefeito de São Paulo havia acabado de cortar a fita que, simbolicamente, representava a abertura dos portões do sambódromo para os desfiles.

Pouco antes, ao chegar no sambódromo, Nunes havia desconversado ao ser questionado por jornalistas sobre sua campanha eleitoral. Ele foi perguntado se a operação da Polícia Federal e os vídeos divulgados nesta sexta mostrando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma reunião com teor golpista poderiam prejudicá-lo.

“Tenho plena confiança nas instituições”, disse o prefeito. “A eleição está muito longe. O que a gente está fazendo é o maior Carnaval do Brasil”.

