Carnaval em São Paulo será marcado por evento da K8.com

Entre os dias 3 e 17 de fevereiro, o Sambódromo do Anhembi receberá o K8 Carnaval, um evento exclusivo e repleto de diversão!

Estamos falando da verdadeira festa das cores e alegria, uma celebração deslumbrante daquela que é sem dúvidas a data festiva mais comemorada do Brasil.

Confira as informações:

Programação do camarote K8.com no Carnaval de São Paulo

3 de fevereiro – Cerimônia de Abertura: O pontapé inicial para uma festa sem igual!

9, 10 e 11 de fevereiro – Desfile das Escolas de Samba: Durante os três dias mencionados, o ritmo contagiante do samba será responsável por embalar a festividade, compondo os desfiles das principais escolas de samba de São Paulo.

17 de fevereiro – Desfile das Campeãs: Chegamos a principal noite do Carnaval, quando as campeãs poderão ostentar seus títulos. Vamos reunir os melhores dançarinos, carros alegóricos e enredos para encerrar o Carnaval com chave de ouro!

Atrações e destaques do Carnaval K8.game

Ritmos brasileiros: Nosso line-up contará com artistas locais renomados, incluindo Xande de Pilares, Turma do Pagode, Henrique e Diego, Nuwance, Gica e Tiee, ou seja, um Carnaval regado a muito samba, pagode e até mesmo sertanejo!

Desfiles: Hora dos carros alegóricos e trajes elaborados Hora dos carros alegóricos e trajesdominarem a avenida! O desfile de Carnaval percorrerá todo Sambódromo do Anhembi, espalhando brilho e alegria pela cidade.

Carnaval premiado: A com preparou surpresas especiais ao alcance de um clique, através de eventos exclusivos de cassino online, prêmios fantásticos e bônus generosos.

Arte de rua: Para garantir a maior e melhor experiência cultural brasileira, o local do evento estará cercado por murais exuberantes, idealizados por artistas de rua incríveis.

Interação online: Através das atividades interativas nas redes sociais da K8, será possível participar do evento mesmo que à distância!

A localização caprichada do Camarote 011 e K8.game

Posicionado de forma estratégica, ao lado do recuo da bateria e bem no meio da avenida, o camarote garante uma visão privilegiada do Sambódromo do Anhembi, possibilitando que os visitantes confiram cada detalhe dos exuberantes carros alegóricos, alas distintas e, claro, sintam o peso da bateria.

Prepare-se para apreciar de pertinho a emoção dos elementos mais característicos do Carnaval!

Contagem regressiva para o Carnaval 2024

Você está pronto para a temporada de Carnaval em São Paulo? Será uma festa sem igual, abrilhantada pela K8.com!

Mesmo se você estiver distante, será possível sentir toda a alegria do evento graças à plataforma online da empresa. Para isso, fique de olho no perfil do Instagram (@k8brazil) e receba as respectivas informações, ou então, clique aqui para saber mais sobre a transmissão ao vivo.

A equipe K8 espera você para curtir o melhor Carnaval do país!