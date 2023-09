“Precisa de ajuda psicológica”, diz mãe de Lexa sobre mãe de MC Guimê

É eita atrás de eita! Depois da coluna descobrir que Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, vai abrir um processo contra a mãe de MC Guimê, Mariah Cristina, por acusar a ex-nora de traição, a matriarca bateu um papo exclusivo com a coluna “Ela precisa de ajuda psicológica”, falou em relação à genitora do funkeiro.

“Eu nunca nem mesmo a conheci . E sinceramente acho q ela precisa de ajuda psicológica. Essa senhora deveria parar de atacar a minha filha”, ressaltou fazendo referência à declaração da ex-sogra de sua filha, que citava um caso com um de seus bailarinos, Gabriel Felinto, durante 2 anos.

Ferratry questionou o motivo dela expor a artista, uma que vez que está separada e seguindo a vida: “Já não basta tudo o que a Lexa já passou? Uma pena tantas difamações. Lexa está tão feliz e vibrante com a nova vida dela!”.

A declaração de Mariah Cristina foi dada em resposta ao comentário de um fã na web: “Não compare [o término deles com o de outra pessoa], pois Lexa sai com o bailarino [Gabriel Felinto] há dois anos”.

Ela ainda ressaltou seu discurso no programa Fofocalizando, do SBT. “A fila já estava andando, essa aí é encosto. Estava fazendo ele se sentir culpado. Quase dois anos levando e levando chifre. Só não entendi o drama de teatro, de vítima, após o BBB 23. Ela é mais falsa que nota de R$ 3”, completou se referindo à “perda de memória” da ex-nora após o cantor ser expulso do reality da Globo por assediar Dania Mendez.

Entenda a treta das mães:

Darlin enviou um áudio para a mesma atração da emissora de Silvio Santos, se pronunciando sobre as declarações de Mariah com relação à sua filha: “Eu sinceramente gostaria de pedir que ela respeitasse a minha filha, que ela parasse de atacar a Lexa, que ela parasse de expor coisas da cabeça dela, que ela inventa da cabeça dela. Já não basta tudo que a minha filha teve de passar? É sério isso?”.

Ferrattry seguiu, lembrando que sempre “comprou a briga” de Guimê e esteve prestando apoio em todas as situações: É uma pena, é realmente uma pena tantas difamações, e logo eu que defendi tanto no passado o filho dela. Eu me pergunto até onde isso vai”.

E completou, revelando que Lexa já superou toda a exposição. “Acho importante eu deixar bem claro que a Lexa está feliz, e que há muito tempo não vejo a Lexa tão feliz, vibrante, pra cima, uma mulher empoderada, dona de si, eu nunca vi uma mulher assim, tão feliz, e é isso que eu quero continuar vendo nos olhos dela, essa jovialidade, é isso que eu quero, e quanto à tristeza, isso já ficou para trás”, concluiu.