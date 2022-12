Carreta que transportava lubrificante tomba na BR-101 em Itamaraju

Um acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (30), num trecho da rodovia BR-101 em Itamaraju, envolvendo uma carreta que transportava óleo lubrificante.

O acidente aconteceu no trecho entre Itamaraju e Itabela, num local conhecido como curva da morte, onde o veículo acabou da via e tombou as margens da rodovia.

Uma equipe do SAMU 192 foi notificada e os ocupantes Adílio Oliveira de Jesus (42 anos) e Natan Palmeira Barros Santos (34 anos), receberam atendimento médico e o motorista da carreta relatou aos Policiais da Rodovia Federal que perdeu o controle ao tentar contornar a curva, sendo inevitável o acidente.

Os dois sofreram leves ferimentos. As autoridades orientam aos condutores que mantenham atenção redobrada, devido ao derramamento de óleo na pista.