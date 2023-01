Scooby diz não saber de post do filho criticando Piovani: “Lamento”

Na última sexta-feira (27/1), a briga judicial (e pública) entre Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou um novo capítulo. Dom Zuko, de 13 anos, um dos três filhos do ex-casal, usou seu perfil para tomar o partido do pai e mandar um recado à mãe: “Seus filhos não estão do seu lado”.

O Story feito por Dom viralizou e fez com que Pedro Scooby fosse acusado por internautas de “alienação parental”, quando um dos pais influencia ou filho, criança ou adolescente, a repudiar o outro genitor. Procurado pela coluna de Fábia Oliveira, o surfista lamentou o ocorrido e disse não saber sobre o desabafo da criança.

“Eu não sabia que o Dom tinha postado isso. Não queria ver meu filho envolvido no meio disso tudo. Só descobri sobre a postagem quando você me procurou. Lamento que isso chegou a esse ponto, vamos conversar e resolver”, respondeu o ex-BBB.

Dom, filho de Pedro Scooby e Luana Piovani

Suposta publicação de Dom no Instagram

Pedro Scooby e Dom

Pedro Scooby e DomReprodução/Twitter

Pedro Scooby e Luana Piovani (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Pedro Scooby e Luana Piovani (Reprodução/Montagem Metrópoles)Pedro Scooby e Luana Piovani (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Pedro Scooby e Dom

Pedro Scooby e Dom surfandoReprodução/Redes Sociais

Luana Piovani se pronuncia após ser criticada pelo filho de 10 anosLuana Piovani se pronunciou pela primeira vez a respeito do post do filho mais velho, Dom, sobre a briga entre ela e Pedro Scooby.

Pelo Instagram, Luana compartilhou a posição de sua advogada, Maria Cristina Câmara, sobre o caso. “Para os que estão me enviando esta matéria em tom de glória, me limitarei a dizer que isto apenas reforça a preocupação genuína da minha cliente em ver os filhos com acesso irrestrito ao telefone”, começou a advogada.

“Se comportamentos como este não existissem, não haveria necessidade de litígio! A única intenção da minha cliente com tudo isso é conseguir fazer com que a criação dos filhos esteja alinhada quando estiverem também com o pai. Criança precisa de amor, mas também de limite, rotina e regras”, completou Maria Cristina Câmara.

Na sequência, a advogada pediu que as pessoas não aplaudam o comportamento de Dom. “A criança não tem idade mínima permitida sequer para ter conta em redes sociais. Como funciona quando os dois pais não estão alinhados no formato de educação dos filhos?”, questionou.

“Quando a mãe questiona sobre presentear os filhos de seis anos de idade com um iPhone 14, e o pai desliga a ligação na cara e diz que a mãe não manda na casa dele? O que fazer? A mãe deve assistir de braços cruzados aos filhos vivendo sem regras e sem limites quando estão com o pai?”.

Maria Cristina Câmara, advogada de Luana Piovani