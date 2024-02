Casado, Tiago Abravanel beija foliões em trio: “Meu marido apoia”

Araújo/AgNews

1 de 1 Tiago Abravanel dando beijoes na boca em fãs em cima do bloco no Carnaval – Metrópoles – Foto: Araújo/AgNewsTiago Abravanel beijou muito durante o Bloco do Abrava em São Paulo, nesse sábado (3/2). Durante a festa, o neto de Silvio Santos, que é casado com Fernando Poli, chamou vários fãs para subir no trio e beijou todos eles.

“Meu marido me apoia beijando na boca, também. Então, vai se f*der quem está me julgando”, disparou ele em meio à multidão que curtia o pré-carnaval da avenida Faria Lima.

Vale lembrar que Abravanel e Poli vivem um relacionamento aberto, ou seja: tá tudo certo! Veja os registros do bloco:

Tiago Abravanel dando beijoes na boca em Fãs -7607

Tiago Abravanel distribuiu beijos na boca nesse sábado de pré-carnaval Araújo/AgNews

Tiago Abravanel dando beijoes na boca em Fãs -7625

Ex-BBB é casado Araújo/AgNews

Tiago Abravanel dando beijoes na boca em Fãs -7612

… Mas diz que o marido o apoia. O importante é aproveitar o Carnaval! Araújo/AgNews

