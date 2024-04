Vídeo: Beatriz e Alane protagonizam briga e causam climão no BBB24

A festa do BBB24 deste sábado (6/4) foi marcada por uma inesperada briga entre as aliadas Alane e Beatriz. As duas se desentenderam após um erro de comunicação durante uma conversa sobre um possível romance entre Isabelle e Matteus.

Tudo começou quando as três sisters conversavam no Quarto Fadas sobre o clima entre Cunhã e o brother. Alane comentou que os dois estavam bonitinhos dançando juntos na pista de dança e Bia alfinetou que a coisa estava “muito enrolada”. Foi então que a atriz mencionou uma frase dita pelo ex-brother Marcus sobre respeitar o momento do outro e Beatriz entendeu como uma indireta.

“É só para eles terem um tempinho, poxa. Estava tão bonito eles dançando na pista”, afirmou Alane. “Estava, mas gente, está muito enrolando. Eu também tenho que dançar, senão vou perder a festa. Eu, Lucas e Giovanna sem poder aproveitar a pista porque os bonitos estão lá e não se beijam”, disparou Beatriz.

Beatriz BBB24

Boninho toma medida drástica após Bia derrubar Sabrina Sato no BBB24

Alane

Alane desmaiou no BBB 24 e atribuiu episódio a uma crise de ansiedade Foto: Instagram/Reprodução

Beatriz Reis, do BBB 24

Beatriz usa cascas de banana para fazer biquíni e leva punição gravíssima Reprodução/BBB

Alane

Alane Reprodução

Beatriz Reis, do BBB 24

Reprodução/BBB

alane-bbb24

Alane Reprodução

Beatriz BBB 24

Beatriz: Smart TV, Air Fryer e 15 mil reais em dinheiro Foto: Reprodução

CarusoAlane no BBB 24

Alane: Smart TV, Soundbar e 10 mil reais em dinheiro

beatriz laranjas bbb

Reprodução

Alane por sua vez, rebateu a amiga. “Não é sem poder aproveitar a pista. É porque às vezes a gente tem que saber reconhecer o espaço do outro. O Marcus falava muito isso: ‘Respeita que o momento é dele, depois você pensa nisso’”, disse ela.

Beatriz, então, questionou: “Mas você tá falando que eu não respeito espaço dos outros? Pelo amor de Deus, Alane, não faça isso. Meus adversários me julgaram pelo mesmo motivo”, reclamou a sister logo recebendo uma negativa da amiga.

“Não, amiga, não é isso. Jamais eu estou falando que você faz isso. Estou falando sobre respeitar o espaço deles (…) Você falar isso numa véspera de Paredão, para as pessoas acharem que eu faço exatamente isso e sair amanhã? Que eu falo exatamente o que seus adversários falam?”, explicou Alane.

Beatriz insistiu: “Me magoa falar: ‘Tem que respeitar o espaço do outro’. Até porque quando eles estão dançando, eu estou dançando comigo mesma, eu estou me divertindo”, falou. “Estou dizendo que era um momento bonitinho que eles estavam dançando. Não sou igual às pessoas do Gnomo que falam de você”, justificou a atriz.

A situação deixou Isabelle chateada, já que a conversa envolvia ela. A Cunhã se sentiu culpada e chegou a chorar.

Horas depois, Alane e Beatriz se acertaram. As duas se abraçaram na festa. “Amiga, você está bem?”, perguntou Alane. “Você me perdoa?”, pediu Beatriz. “Vamos zerar e esquecer isso, por favor”, disparou a atriz.

Assista a briga entre Alane e Beatriz: Algumas rusgas entre Beatriz e Alane #BBB24

pic.twitter.com/96YMk45Vzl

— Dantas (@Dantinhas) April 7, 2024

Beatriz: “Eu sei, é que a frase foi assim ‘tem que respeitar o espaço do outro’, tipo assim…”

Alane: “Deles, deles que estavam dançando juntos e tavam lindos”

Beatriz: “E eu tava fazendo o que, Alane?” #BBB24

pic.twitter.com/eh55mXpMZY

— Dantas (@Dantinhas) April 7, 2024